2023. január–november időszakában a kiskereskedelmi forgalom volumene – naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 8,7 százalékkal kisebb volt az előző év azonos időszakinál. Ha csak a legutóbb ismert – novemberi – adatot vizsgáljuk, akkor a forgalom 5,4 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest − derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentéséből.

Az Economx most megkérdezte a nagyobb kereskedelmi láncokat, hogy ők mit tapasztalnak: valóban kevesebbet vásárolunk? És ha igen, miből veszünk kevesebbet, mi az, amiről teljesen lemondtunk, és az elmúlt évek inflációs sokkja alatt miként viszonyult a lakosság a minőségben nem feltétlenül gyengébb, de mindenképpen olcsóbb sajátmárkás termékekhez?

Tesco - A tehetőseknek is odavágott az áremelkedés

A vásárlási gyakoriság összességben növekedett a teljes piacon, de mellette csökkent a vásárolt mennyiség, a nagy kosarakból több kisebb lett – mondta az Economxnak a kereskedelmi lánc.

A magas infláció még a magasabb jövedelmű vásárlókat is érzékenyen érintette, ezért ők is elkezdték optimalizálni az élelmiszerre fordított kiadásaikat.

A Tescoban így egyre többen és egyre gyakrabban választják az alacsonyabb árú, azonban minőségben nem kifogásolható sajátmárkás árucikkeket, amelyek értékesítése hónapról hónapra láthatóan növekszik. A vállalat úgy látja, az emberek ráéreztek, hogy a sajátmárka választása nem feltétlenül lefelé vásárlás, hanem okos, tudatos döntés a vásárlók részéről.

A vásárlók elsősorban a nem alapvető termékekről mondtak le, így a szépségápolás, a babaápolás, az állateledel és- felszerelés és más nem élelmiszertermékek esetében látunk visszaesést.

Élelmiszer esetében a zöldség-gyümölcs, a tejtermék és a hús kategóriákban csökkent az értékesítési volumen.

A tartósan magas infláció hatására a vásárlók elkezdték még inkább keresni az akciókat, a hűségprogramokat, a kuponokat, valamint az applikációkat és minden olyan lehetőséget, amin pénzt lehet megtakarítani a vásárlásoknál. Tavaly nyáron készített felmérésük szerint a válaszadók 40 százalékának kosarában fele részt akciós termékek vannak, ami a láncnál javarészt a Clubcard akciókból jött.

A magyar vásárlóknak tehát tartósan alacsony árakra és olyan exkluzív vásárlási kedvezményekre van szükségük, amelyekkel optimalizálni tudják háztartási kiadásaikat. A Tesco ezért a bevásárlókosár teljes tartalmára figyel, és segíti az élelmiszerre fordítható költségkeret okos beosztását.

Spar – Az akciós termékeket veszik az emberek

Az alacsonyabb árkategóriájú és akciós termékek forgalma jelentősen emelkedett, így a saját márkáké is, az átlagos kosárérték azonban nem csökkent. Az infláció és a jelenlegi gazdasági helyzet igencsak megterheli a vásárlók pénztárcáját, ezért a Spar Magyarország rögzítette háromszáz közkedvelt termék árát az Árstop Extra Promóció keretein belül, amelyet 2024. március 31-ig meghosszabbított – közölte lapunkkal a lánc.

A Spar úgy nyilatkozott, tudják, hogy a karácsonyi és szilveszteri ünnepi bevásárlásokat követően a vevők is örömmel fogadják az alacsony árakat, ezért gondoltak arra, hogy a gabonapehely, a túró rudi, a száraztészta, vagy a népszerű S-Budget termékek is nyomott áron fussanak az év elején.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Ezen felül a Spar és az Interspar üzletekben számos árucikk esetében akár 20-40 százalékos árcsökkentést is tapasztalhatnak a fogyasztók. A tudatos fogyasztói magatartást ráadásul a lánc azzal is ösztönzi, hogy akciós termékeiről immár a kibővített tartalommal hetente megjelenő extra akciós újságban is tájékoztatást nyújt.

Aldi – többször, de kevesebbet vásárolnak

A vásárlók már évek óta a diszkontok felé fordulnak és sokan most fedezik fel a sajátmárkás termékek kedvező ár-érték arányát – nyilatkozta az Economxnek a vállalat sajtóosztálya.

Az Aldi eltérő mértékű és irányú forgalmi változást tapasztalt az egyes termékkörökben. A tavalyi év során a legnagyobb mértékben a non-food termékek iránti kereslet esett vissza, egyes esetekben akár két számjegyű mértéket is elért a volumencsökkenés, ugyanakkor rendkívül magas volt 2022-es bázis, hiszen a Covid miatt sokan vásároltak háztartási és kertészeti termékeket, barkácseszközöket.

Az utazási, illetve szabadidős lehetőségek visszatérésének is köszönhető a volumencsökkenés a non-food területen, továbbá általánosságban az élelmiszer sokkal fontosabb szerepet játszik, mint egy kerti bútor vagy ruházati cikk: ezekről könnyebben mondanak le a vásárlók. A friss hús és a halak esetében év/év alapon már növekedést tapasztalt az áruházlánc, akárcsak a zöldség-gyümölcs területén, ez utóbbinál az év közepe különösen erős volt.

A kiskereskedelmi piac egészét tekintve a lefelé vásárlás a diszkontok térnyerésével már több éve tart.

A 2023-as évben még inkább ártudatosabbá váltak a fogyasztók és nem csupán az aktuálisan legalacsonyabb árat, hanem a kedvezményeket, a kuponokat és az XXL kiszerelésű csomagolású termékeket is előszeretettel választották.

Az áruházlánc tapasztalata szerint lényegesen kevesebb a nagybevásárlás, helyette sok kis kosárértékű vásárlás a jellemző, a fogyasztók így jobban tudják kontrollálni a költségeiket, és valóban csak azokat a termékeket veszik meg, amelyekre igazán szükségük van.

Lidl – kezdünk lemondani a chipsről és az üdítőről

A Lidl forgalmi adatai alapján elmondható, hogy a január és november közötti időszak értékesítési volumene csökkenést mutatott az előző év azonos időszakához mérve – igazolta a KSH adatait a lánc. A vásárlók érdeklődése egyértelműen az olcsóbb és a kedvezőbb ár-érték arányú sajátmárkás termékek iránt nőtt meg.

Az inflációs környezetben a legnagyobb vesztes egyértelműen az üdítő kategóriában figyelhető meg, mind a vizek, mind a rostos és szénsavas üdítők iránti kereslet csökkent. Némi visszaesés volt tapasztalható a chipsek és rágcsálnivalók kategóriájában.

A vásárlók egyértelműen a különböző akciókat és az árcsökkentéseket keresték, így ezen termékek iránti kereslet növekedett leginkább. A kiskereskedelmi lánc 2024-ben is folytatja árcsökkentési programját.