Decemberben is teljesült a kormány elvárása, mindkét üzemanyag típus esetén 9 forinttal kellett kevesebbet fizetni, mint a környező országokban. A kormány továbbra is számít az üzemanyag-kereskedők konstruktív együttműködésére – írta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján Magyarországon decemberben is kedvezőbben alakultak az üzemanyagárak a szomszédos országok átlagához képest.

Az Európai Unió Weekly Oil Bulletin jelentése szerint

a 95-ös oktánszámú benzin havi átlagára Magyarországon 557 forint volt, ami 9 forinttal alacsonyabb a szomszédos országokban mért 566 forintos átlagárnál.

A gázolaj esetében a hazai havi átlagár 569 forintot tett ki, amely szintén 9 forinttal maradt el a szomszédos országok 578 forintos átlagától.

A holtankoljak.hu szerint a hétvégén sem kell üzemanyagár változásra számítanunk.

Az átlagárak 2026.01.09-én: