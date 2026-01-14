Csütörtökön emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a benzin beszerzési ára változatlan marad – tudta meg a holtankoljak.hu.
Ma még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
- 95-ös benzin: 559 Ft/liter
- gázolaj: 568 Ft/liter
Ma is volt árváltozás, bruttó 3 forinttal emelkedett a benzin nagykereskedelmi ára, viszont a gázolaj ára továbbra is változatlan maradt.
Most is nagyok a különbségek a benzinkutak árai között:
- vehetünk benzint 516 forintért, de 683 forintért is
- a gázolaj literjéért fizethetünk 552, de 697 forintot is.
