Egy egészségügy van Magyarországon annak ellenére, hogy vannak állami ellátók és magánszolgáltatók is. Eddig a közellátásban nem volt triviális a minőség mérése, erre most nagyobb hangsúlyt helyeznek, mondta a Portfolió Privat Health konferencián Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára egy kerekasztal beszélgetés keretében.

Amikor az állami- és magánegészségügy újra összeforr

Az orvosok teljesítményértékelését is bevezetik, és az osztályokat is mérni fogják. Nézni fogják a reoperációs arányt, és azt is mennyi a túlápolás napja. A kórházak nem ugyanazzal a portfólióval rendelkeznek, vannak olyan intézmények, ahol alulfinanszírozott szakmák vannak, itt kódolva van a 2 milliárd forintos veszteség, de ha ott a menedzsment csak 1,6 milliárdos mínuszt csinál, akkor azt a kórházat meg kell dicsérni, ha 2,9 milliárdos hiány halmoz fel, akkor pedig meg kell szidni - sorolta az államtitkár.

Ugyanez igaz a személyes minőségmérésre is, a karcagi kórház sebész orvosát a karcagi kórház munkatársaival kell összehasonlítani nem a Semmelweis Egyetem orvosával.

Ezek új elemek a közellátásban és nem szégyellünk a magánellátásból know-how-kat átemelni, amik ott működnek - mondta Takács Péter. Példaként említette, hogy a Waberer Medicalnál alkalmazott minősítési elemek egy részét emelik át a közellátásba.

De elmondta azt is, hogy az új ügyeleti rendszer bevezetésekor utasította az Országos Mentőszolgálatot, hogy mérjék a betegelégedettséget, a lakossági tapasztalatok jók voltak, 4,3-ra értékelték a rendszert.

Most az Egészségablak applikációt próbálják meg tesztelni, és itt is szeretnék azt bevezetni, hogy ha az egészségügyi szolgáltató lezárta a beteg ellátását, akkor a páciens értékelhesse az applikáción keresztül az ellátás minőségét. De mérni akarják a meddőségi centrumok eredményességét is, és ez hatással lesz a finanszírozásra is. A családbarát szülészeteknél is hasonlót szeretnének bevezetni.

Veszteséget nem akarnak maguknak termelni

A jelenlegi finanszírozás mellett nem éri meg az állami ellátásban sokat dolgozni az orvosoknak. Abban van egy ráció, hogy későbbi dátumra kapnak időpontot a betegek, de ez a kórház gazdaságos működése szempontjából fontos, mert ha olyan beavatkozást vállalnak el, ami veszteséget generál az nem jó - mondta Ficzere Andrea, az Uzsoki Kórház főigazgatója.

Van egy felhajtóerő a magánellátásban, a magánellátóknak viszont ugyanolyan problémákkal küzdenek mint az állami rendszer, minden nagyon drága. Az állami ellátóktól áramlanak a betegek a magánellátók felé, de nem azért mert az államiban "lusta kövér macskák az orvosok" - mondta a főigazgató.

Kiemelte: a szülészeti ellátás változása miatt, az Uzsokiból 5-6 szülész-nőgyógyász elment magánkórházakba, és nem is járnak vissza ügyelni sem, már nem rendelnek az állami rendszerben.

Lehet megint saját orvosnál szülni

Erre reagálva Takács Péter államtitkár azt mondta, dolgoznak azon, hogy a szülészeti osztályokon változás legyen, és a nők ismét annál az orvosnál szülhessenek, akinél szeretnének. Példaként említette, hogy legyen egy háromoldalú szerződés, a kórház, a kismama és a szülészorvos között, legyen egy transzparens rendelkezésre állási díja a szülész orvosnak, hogy mennyiért vállalja a szülést.

A magánellátás és az állami ellátás szétválasztása kapcsán Takács Péter elmondta, szabályozni kell a két szektor viszonyrendszerét, és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) ehhez hozzá fog járulni. A sufnitunning magánrendelőkkel van baj, mert erre nincs rálátása egészségügyi rendszernek.

Legyen közös a felelősség

A magán- és a közellátás között járkáló betegről Takács Péter elmondta: a magánbiztosítóknak a jövőben kötelessége lesz helytállnia az általa okozott szövődményért, ezt egy nemrég elfogadott jogszabály tartalmazza. Eddig minden kockázatot elvitt az állam. A partnerségnek az is a része, hogy a felelősségen is osztozunk - sorolta az államtitkár.

Példaként elmondta: eddig ha volt a magánellátásban egy szövődmény, a beteggel átgurultak az állami kórházba és ott meggyógyították. Mostantól a magánellátónak is helyt kell állnia az általa okozott szövődmény miatt és ezt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) ki is számlázhatja számára.

A legjobb marketing az elégedett beteg

Az állami orvosbérek emelése után a magánellátásban nem történt változást abban, hogy nehezebb lenne orvost találni, a jó szakember vonzza a betegek, a legjobb marketing az elégedett beteg, mondta Mári Róbert, a Wáberer Medical Center Kft. ügyvezetője.

Ma nem az a fontos, hogy olcsó legyen az ellátás, hanem hogy hatékonyan menjen a gyógyítás, mondta Schaub Erika, a Generali Biztosító személybiztosítás, ügyfél- és állomány területekért felelős igazgatósági tagja. Ehhez rengeteg adat kell, hogy a lehető legjobban tudjunk árazni. Hatékony rendszereket kell működtetni, és digitalizálni kell - tette hozzá a biztosítási szakember.