A tárgyalást zárt ajtók mögött tartották, de újságíróknak engedélyezték, hogy meghallgassák a bíróság döntését. Az alperes oldaláról azonban senki sem volt jelen. Oroszország alkotmányát három évvel ezelőtt módosították, hogy egyértelművé tegyék, a házasság egy férfi és egy nő közötti szövetséget jelent, így az azonos neműek egybekelését nem ismerik el – áll a BBC cikkében.

„Szerintem ez azt fogja jelenteni, hogy bárkit, akit az állam LMBTQ+ aktivistának tart, hosszú börtönbüntetést kaphat »szélsőséges szervezetben« való részvételért” – mondta Szergej Trosin a szentpétervári önkormányzat képviselője, aki tavaly melegnek vallotta magát.

Ez valódi elnyomás! Pánik van az orosz LMBTQ+ közösségben. Az emberek elkezdtek kivándorolni. A tényleges szó, amit mi használunk, az evakuálás. Evakuálnunk kell magunkat a saját országunkból

– tette hozzá a képviselő.

Fokozódó nyomás alatt az orosz homoszexuálisok

Az elmúlt években az orosz LMBTQ+ közösségre egyre nagyobb nyomás nehezedett a hatóságok részéről. 2013-ban fogadták el a törvényt, amely tiltja a nem hagyományos szexuális kapcsolatok propagálását kiskorúak körében. Tavaly ezeket a korlátozásokat kiterjesztették az összes orosz lakosra.

Az LMBTQ+ emberekre való utalásokat törölték a könyvekből, a filmekből, a reklámokból és tévéműsorokból. November elején az egyik orosz tévécsatorna egy dél-koreai popvideóban elszínezte a szivárványt, hogy elkerülje a „melegpropaganda" törvénysértést.

Az LMBTQ+ csoportok betiltása nem a szexuális kisebbségekről vagy az egyének magánéletéről szól, inkább a politikai napirendről, amelyet a nemzetközi LMBTQ+ mozgalom hirdetett

– mondta Vitalij Milonov, az Egységes Oroszország híresen homofób képviselője. Milonov azt is hozzátette, hogy a hat színű szivárványt is be fogják tiltani.

Trosin szerint a mostani tárgyalás már a jövő márciusi elnökválasztáshoz kapcsolódik. A hatóságok célja, hogy ellenségeket mutassanak fel, és az LMBTQ+ emberekkel folytatott harc tökéletesen beleillik Oroszország Nyugat-ellenes retorikájába, így a témát a választások előtt még sokszor elő fogják venni.

A képviselő egyelőre marad az országban, de nincsenek illúziói. Aggódalmát fejezte ki múltbeli LMBTQ+ ügyekkel kapcsolatos megszólalásaival kapcsolatban, és az esetleges leendő büntetőeljárások miatt.

Putyin feldarabolásról beszélt, majd ledobta a szuverenitásbombát Bővebben ---> Az orosz elnök az Orosz Népi Világtanács 25. kongresszusának keddi ülésén megtartott beszédében azt mondta, a Nyugatnak nincs szüksége Oroszországra. Putyin odáig ment, hogy az Oroszországi Föderáció nemcsak a saját, hanem az egész világ szabadságáért küzd.

(Szerző: Kiffer Anna)