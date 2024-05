A kormány 2020. március 11-i kezdettel hirdette meg, hogy a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet alatt nem kötelező megújítani egyes okmányokat, ezáltal pedig autók műszakiját sem. Ezt igen sokáig húzták az újabb hullámok és veszélyhelyzetek kihirdetése miatt. Így a végleges időpont 2022. június 30 lett, ekkora kellett mindenkinek megújítania az autója forgalmiját.

Ez rengeteg autóst érintett. A Belügyminisztérium 2022. május 23-i adatai szerint 2020. március 11 és az adatközlés ideje között 5 413 522 lejárt, vagy lejáró műszaki engedély található, ezek közül 4 480 936-ot már cseréltek. Vagyis május végén még mintegy 933 ezer autó műszakiját kellett egyszerre megoldani – írta akkor a vg.hu. A magyar állampolgár pedig eredendően szeret halogatni, ami ahhoz vezetett, hogy júniusban százezernyi autó árasztotta el a vizsgahelyeket.

Ezt a kormány is észlelte, ezért nyitva hagyott egy kiskaput, ami megengedte, hogy az érvényesség lejárta előtt lefoglalt vizsgaidőpontról szóló igazolás birtokában a vizsga napjáig, de legfeljebb harminc napig még jogszerűen lehetett használni a gépkocsikat. Aki pedig erről is lecsúszott, már csak a vizsga napján és a vizsgálóállomásig vezethette autóját.

Leposa Zsolt, volt autóvizsgaállomás-tulajdonos felidézte a Totalcarnak, hogy 2022 nyarán az addigi havi átlaghoz képest kétszer, vagy annál is több autót vizsgáztattak a harmadik kerületi vizsgabázison.

A műszaki vizsgákkal kapcsolatos előírások nem változtak, vagyis minden négy évnél idősebb autó esetében, kétévente kötelező államilag ellenőriztetni az autója műszaki állapotát.

Vagyis annak az autónak, aminek 2022 nyarán újították meg utoljára a műszakiját, idén nyáron ismét fel kell keresnie valamelyik vizsgabázist. Ez több százezer, vagy millió autót jelenthet.

A műszaki vizsgák menete sem változott, továbbra is a legoptimálisabb esetben egy, de inkább másfél órás műveletről van szó. Ezt az is tovább bonyolíthatja, ha villanyautó a páciens, ugyanis akkor érintésvédelmi szakemberre is szükség van. A műszaki vizsgák ára sem változott 2022 óta. Sőt, 2006 óta ugyanúgy 16 290 forintba kerül egy személyautónál, amit felette fizetünk, az a műhely pénze.

Ha még nem foglalt időpontot, akkor sürgősen tegye meg

Jelen állás szerint hasonló mennyiségű vizsgáztatásra váró autóra kell számítani a vizsgaállomásokon, mint két évvel ezelőtt. Leposa Zsolt szerint, aki eddig nem kapott észbe, már elkésett. Ha még most foglal valaki időpontot, akkor lehet csak egy-két hét várakozási időre kell számítania, de a helyzet a június végére durván eszkalálódhat.

További nehezítő tényező, hogy bár nem jelentősen, de a vizsgaállomások és a szakemberek száma is lefele ível. Ennek egyik oka, hogy pénzügyileg nem éri meg vizsgáztatni, ugyanis annak árán nem emeltek, valamint a nyári időszakban – ahogy mindenhol máshol – többen vesznek ki szabadságot, mennek el nyaralni, így a szakemberek is.