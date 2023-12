Jelentős segítség több ezer családnak, hogy a vásárlókért zajló piaci versenyben átláthatóbbá válnak olyan alaptermékek árai is, amelyek beszerzése a táplálékérzékenységgel élők számára kihagyhatatlan a mindennapi fogyasztás során. Nem úri hóbort miatt kell megvásárolják a glutén- vagy laktózmentes élelmiszereket, hanem az egészségük múlik rajta – mondta az Economxnak az Egyenlo.hu modern szakszervezet elnöke annak kapcsán, hogy egy friss rendeletmódosítás szerint január közepétől az online árfigyelő rendszerben szerepeltetett alap élelmiszerek köre 64-ről 80-ra bővül. Eszerint a sütőmargarin, a marhalábszár, a másfél literes ásványvíz és a növényi tejfölök, -italok mellett a nagy láncok kínálatában egy helyen összehasonlíthatók lesznek a laktózmentes tejtermékek (tej, tejföl, vaj, vajkrém, margarin, sajt) és a gluténmentes pékáruk aktuális árai is. Bubenkó Csaba rámutatott: rengeteg családban a speciális alapélelmiszerek fogyasztása szükséges a változatos étkezéshez például a táplálékérzékenységgel küzdő gyermekeknek, és ezek a termékek jellemzően 15-20 százalékkal drágábbak, mint a hagyományos társaik. Azzal, hogy az online árfigyelőben megjelennek ezen összetevők ára is, az eddigi tapasztalatok alapján várhatóan olcsóbbak lesznek, hiszen a kereskedelmi versenyben a láncoknak érdeke, hogy a kedvező fogyasztói árral nap mint nap magukhoz csábítsák a vásárlókat – mondta az érdekképviselő. Így a termékkör bővítése mindenképpen kedvez az érintett családoknak, mivel eddig is rákényszerültek, hogy az egymástól eltérő áruházi ajánlatokban vadásszák a kedvező lehetőségeket, amelyek eddig inkább alkalomszerűek voltak. Az, hogy a jövőben kötelezően egy helyen tüntetik fel a mentes alapcikkek árait, megkönnyíti a napi melegétel megtervezését és a bevásárlást, és kíméli a pénztárcát – jegyezte meg.