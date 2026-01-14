Bekopogtatott a jó hír a közszférában dolgozók számára, idén januártól ugyanis indul az 1 millió forintos otthontámogatási program. Ezt a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerdán közölte Facebook-posztjában.

Panyi Miklós emlékeztetett, a közszolga otthontámogatást mindenki igénybe veheti, aki a közszférában dolgozik, így például katonák, rendőrök, tanárok, ápolók vagy épp önkormányzati tisztviselők. Mint ismertette, a támogatást fel lehet használni már meglévő hitel, jelzáloghitel törlesztésére, vagy ingatlanvásárlás esetén önerőként is.

A jelzett lakhatási támogatás pedig szerinte egy további lehetőség a közigazgatásban dolgozó fiatalok számára, mert a fix 3 százalékos, az első otthon megvásárlását kedvezményes feltételekkel segítő Otthon Start hitel mellé ezt az egymillió forintot is felhasználhatják.

Ha egy fiatal házaspár tagjai közül mindketten a közszférában dolgoznak, akkor kétszer egymillió forintot használhatnak fel erre a célra, tehát összesen kétmillió forintot használhatnak fel az első otthonuk megvásárlására

– húzta alá az államtitkár, aki szerint ez nagy előrelépést jelenthet a közigazgatásban dolgozó fiataloknak.

Ismert, a már meglévő lakáskölcsönnel rendelkezők 2026-ra vonatkozóan csak január 20-ig tudják igényelni a törlesztőrészletük havi támogatására ezt a közszolga hiteltámogatást, ez azonban jogvesztő határidő.