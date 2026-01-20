A mostani tanévben, tavaly szeptember 1-jétől idén január 11-éig összesen 144 esetben kellett intézkedniük az iskolaőröknek – írja a Népszava.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) azt közölte a lappal, hogy az intézkedésekre jellemzően garázdaság, kábítószer birtoklása és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmények miatt volt szükség.

A szabálysértési eljárások többségét a tanulók által az iskolába vitt szúró- vagy vágóeszközök miatt indították, de a pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértésre is volt példa. A jelzett időszakban testi kényszer alkalmazására 18, bilincs és rendőrbot használatára pedig 1-1 esetben volt szükség – írták.

Az ORFK közlése szerint az iskolaőri programban jelenleg 935 oktatási intézmény szerepel, az állományban lévő iskolaőrök száma 857 fő volt január 1-jén, a feltöltöttség 92 százalékos, a toborzás folyamatos.



Az iskolaőri rendszer 2020 szeptemberétől működik, ekkor 423 intézmény csatlakozott a programhoz. A cél az iskolai erőszak visszaszorítása volt.

A problémák gyökerét az iskolaőrök nem tudják megoldani, az iskolai agressziót pusztán rendészeti eszközökkel nem lehet kordában tartani – mondta Totyik Tamás. A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke szerint, ha egy gyerek agresszívvá válik, az rendszerint súlyos magánéleti vagy tanulási kudarcokra vezethető vissza, ezért – mint fogalmazott – inkább azon kellene fáradoznia a kormányzatnak, hogy minden iskolában legyen szakképzett iskolapszichológus.