A MOHU közleménye szerint az elmúlt napok intenzív havazása és fagyos útviszonyai miatt körülbelül 30 településre nem jutottak el a hulladékszállító járművek, illetve több járat nem tudta elérni az összes utcát, így egyes területeken késéssel vagy pótlólag történik meg a szemétszállítás.

A MOHU folyamatosan egyeztet az Operatív Törzzsel annak érdekében, hogy az érintett szervek megtisztítsák a településekre vezető utakat, és a kukásautók mielőbb eljuthassanak a szolgáltatási területekre. Emellett a hulladékszolgáltatók helyi szinten is egyeztetnek az önkormányzatokkal a szükséges intézkedésekről.

Hogyan alkalmazkodjunk a téli körülményekhez?

A MOHU felhívja a figyelmet arra, hogy a hóval borított, síkos vagy meredek utcákban előfordulhat, hogy a gyűjtőjárművek nem tudják megközelíteni a háztartásokat. A tartós hideg, különösen a mínusz 10 °C alatti hőmérséklet, jelentősen csökkenti az útszórás hatékonyságát, ez pedig közvetlenül akadályozhatja a hulladékszállítást.

A vállalat minden esetben igyekszik a lehető legrövidebb időn belül megszervezni a pótlást, amint az útviszonyok ezt lehetővé teszik. A lakosságtól továbbra is türelmet és együttműködést kérnek.

Fontos lakossági tudnivalók hóhelyzet idején:

A hulladékgyűjtő tartályokat a szokott napon helyezzék ki, a már kihelyezett edényeket pedig lehetőség szerint ne húzzák vissza az ürítésig.

Ne helyezzenek folyékony hulladékot a kukákba, mert az megfagyhat és az edény sérülését okozhatja.

A kuka peremét és fedelét javasolt jégmentesen tartani, hogy az ürítés akadálymentesen történhessen.

A zsákokat jól látható, hómentes területre helyezzék, hogy ne temesse be őket a frissen hullott hó vagy a hókotrás.

A MOHU honlapján a település irányítószámának megadásával, illetve a hulladékszállítási díj számlalevelén elérhetők a szolgáltatók ügyfélszolgálati elérhetőségei, ahol pontos információ kérhető az elmaradt szállítások pótlásának idejéről.