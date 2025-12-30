A MOHU Budapest Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy az újévi ünnepi időszakban is a már megszokott rend szerint szállítja el a kommunális és a szelektív hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken.
December 31-én
- a munkatársaik a szokásos szerdai program szerint végzik a kommunális és a szelektív hulladékszállítást.
- A hulladékudvarok és a Szemléletformáló és Újrahasználati Központok zárva tartanak.
- Az Árkád Üzletközpontban található ügyfélszolgálati iroda ezen a napon 8 és 12 óra között várja a lakosokat, a telefonos ügyfélszolgálat 8-14 óra között érhető el.
Január 1-jén
- munkatársaik a kommunális és a szelektív hulladékszállítást a szokásos csütörtöki program szerint végzik.
- Ezen a napon valamennyi hulladékudvar, a személyes ügyfélszolgálati irodák és a telefonos ügyfélszolgálat zárva tart
– áll a közleményben.
