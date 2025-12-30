A MOHU Budapest Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy az újévi ünnepi időszakban is a már megszokott rend szerint szállítja el a kommunális és a szelektív hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken. 

December 31-én

  • a munkatársaik a szokásos szerdai program szerint végzik a kommunális és a szelektív hulladékszállítást.
  • A hulladékudvarok és a Szemléletformáló és Újrahasználati Központok zárva tartanak.
  • Az Árkád Üzletközpontban található ügyfélszolgálati iroda ezen a napon 8 és 12 óra között várja a lakosokat, a telefonos ügyfélszolgálat 8-14 óra között érhető el.

Január 1-jén

  • munkatársaik a kommunális és a szelektív hulladékszállítást a szokásos csütörtöki program szerint végzik.
  • Ezen a napon valamennyi hulladékudvar, a személyes ügyfélszolgálati irodák és a telefonos ügyfélszolgálat zárva tart

– áll a közleményben.

Fontos dátumok az újévi bevásárláshoz: ilyenkor nyitnak és zárnak a boltok

A szilveszteri bevásárlásra még lesz idő december utolsó napján, január 1-jén azonban szinte minden nagy üzletlánc zárva tart. Így alakul a nagyobb boltok nyitvatartása 2025. december 31. és 2026. január 4. között, beleértve a január 2-i áthelyezett pihenőnapot is. Itt vannak a részletek >>>