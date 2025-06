Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebook-ra feltöltött videójában jelentette be, hogy

több hetes tárgyalásokat követően megszületett a megegyezés, július 1-től a gyógyszeripari szereplők is csatlakoztak az önkéntes árkorlátozás bevezetéséhez.

Az elmúlt hetekben már ismertté vált, hogy

a gyógyszerpiac szereplői elfogadták a kormány kérését, önkéntes árcsökkentéséről döntöttek,

összesen mintegy 34 termék esetében;

jövő hét keddtől, július 1-től csökkennek az érintett készítmények árai a tavaly decemberi szintekre.

A videóból most az is kiderült, hogy a termelők, a nagykereskedők és a kiskereskedők is a tavaly év végi árhoz térnek vissza 25 nem vényköteles, illetve 9 nem támogatott, vényköteles gyógyszer esetében, ezt a tavaly év végi árat egészen jövő év június végéig tartják.

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár az Economx-nek korábban úgy nyilatkozott: ott kell beavatkozni, ahol a gyógyszerek árában az indokolatlan, akár 35-40 százalékos áremelés realizálódik.