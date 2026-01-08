A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adataiból kirajzolódó kép lassú, majd egyre gyorsuló átrendeződést mutat a cukorbetegség kezelésében alkalmazott GLP-1-es készítmények hazai támogatott felhasználásában.

Az állami egészségbiztosító betegszám adatai szerint 2020 és 2025 között nem pusztán az egyes hatóanyagok közötti arányok változtak meg, hanem gyakorlatilag új korszak kezdődött a terápiás gyakorlatban.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által ajánlott GLP-1 terápia nem csupán fogyást eredményez, hanem hosszú távon szabályozza a jóllakottságot, jelentősen csökkenti a társbetegségek kockázatát, és a gyógyszeripar számára is új, hatalmas piacot nyit, mondta lapunknak korábban Simonyi Gábor, a DBC Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Anyagcsere Központjának osztályvezető főorvosa.

Forrás: NEAK

2020-ban még viszonylag sokszereplős volt a mezőny. Az Ozempicet ekkor 20 724 támogatott beteg váltotta ki, míg a Trulicityt 8 536-an, a Victozát pedig 5 863-an használták. A régebbi készítmények – a Bydureon, a Byetta és a Lyxumia – ekkor még több száz, illetve néhány tucat beteggel szerepeltek a statisztikákban: a Lyxumiát például 466 beteg kapta támogatással, a Bydureont 240-en, a Byettát 73-an.

Egy évvel később, 2021-ben már jól látszott az eltolódás. Az Ozempic támogatott betegszáma 29 098-ra emelkedett, ami egyetlen év alatt közel 8 400 fős növekedést jelentett. A Trulicity esetében is bővülés történt: 11 462 beteg váltotta ki a készítményt, míg a Victoza betegszáma 4 261-re csökkent. A régebbi szerek visszaszorulása ekkor már egyértelmű volt: a Bydureon betegszáma 166-ra, a Lyxumiáé 363-ra esett vissza.

Berobbantak az új szereplők

2022-ben új szereplő is belépett a támogatott terápiák közé: megjelent a Rybelsus, amelyet már az első évben 11 814 beteg váltott ki. Az Ozempic térnyerése tovább folytatódott, 37 311 támogatott beteggel, miközben a Trulicity 15 532 főre erősödött. Ezzel párhuzamosan a Victoza betegszáma tovább apadt, 3 622-re, a Lyxumia pedig 263 főre zsugorodott. A Bydureon és a Byetta ekkorra már marginális szereplővé vált.

A fordulópont 2023-ban következett be. Bár az Ozempic betegszáma némileg csökkent, 36 359 főre, a Rybelsus robbanásszerű növekedést mutatott: egyetlen év alatt 29 028 támogatott betegig jutott. A Trulicity ekkor érte el csúcsát 17 805 beteggel, miközben a Victoza 3 038 főre esett vissza. A korábban meghatározóbb készítmények közül több gyakorlatilag eltűnt a statisztikákból: a Bydureon már nem szerepelt, a Byettát mindössze 10 beteg váltotta ki támogatással.

2024-re a piac lényegében két készítmény köré szerveződött. Az Ozempicet 40 353 beteg kapta támogatással, míg a Rybelsust már 43 855-en, vagyis először megelőzte az injekciós formát. A Trulicity betegszáma ugyanakkor jelentősen visszaesett, 13 306 főre, a Victozáé pedig 2 291-re csökkent.

A korábbi készítmények teljesen eltűntek a támogatott felhasználásból

– derül ki a NEAK adataiból.

A legfrissebb, a 2024 novembere és 2025 októbere közötti, utolsó 12 hónapot lefedő adatok tovább erősítik ezt a trendet. Ebben az időszakban az Ozempic támogatott betegszáma már 49 469 fő, míg a Rybelsusé 52 274 fő volt. Ezzel párhuzamosan a Trulicity további visszaesést mutatott, 12 445 beteggel, a Victoza pedig gyakorlatilag perifériára szorult: mindössze 1 076 beteg váltotta ki támogatással.

Fontos hangsúlyozni, hogy a NEAK adatai kizárólag a támogatott kiváltásokra vonatkoznak, és minden felsorolt készítmény diabétesz indikációban törzskönyvezett. Bár több GLP-1-es hatóanyag – például a Saxenda, a Wegovy vagy a Mounjaro/Zepbound – testsúlycsökkentésre is engedélyezett, ezek jelenleg nem támogatottak, így róluk a biztosító nem rendelkezik betegszámadatokkal.

A számok összességében azt mutatják, hogy néhány év alatt gyökeresen átalakult a GLP-1-es terápiák támogatott használata Magyarországon: a piac koncentrálódott, az újabb készítmények pedig látványosan kiszorították a korábbi szereplőket. A 2025-re vonatkozó, részleges adatok alapján ez a folyamat nem lassul, hanem tovább gyorsul.