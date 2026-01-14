Az ügyészséghez érkezett információk alapján egy magyarországi italgyártó cég koncentrátumból készült narancslé termékei 30 százalékban nem narancsléből, hanem úgynevezett C4-es növényekből származó anyagokból készültek. Az ügyészség eljárt a fogyasztói jogok megóvása érdekében – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség az MTI-vel szerdán.

A közlemény emlékeztet, az emberi egészség védelme érdekében a jogszabályok szigorúan szabályozzák, milyen összetevőkből állhatnak az élelmiszerek, így van ez a gyümölcslevek esetében is.

A koncentrátumból készült narancslének 100 százalékban narancsléből (koncentrátumból, vízből) kell készülnie, ha ez nem így van, és megtévesztik a fogyasztókat, az bizonyos jogkövetkezményekkel jár.

Mivel a „narancslé koncentrátumból" megjelölésű terméknek 100 százalékban narancsléből és nem más gyümölcsléből kell készülnie, felmerült, hogy az országosan forgalmazott gyümölcslé nem felel meg a vonatkozó előírásoknak. Ennek ellenőrzéséhez laboratóriumi vizsgálatra volt szükség, ezért a minták mielőbbi elemzése érdekében az ügyészség értesítette az illetékes hatóságot.

Az ennek nyomán elrendelt az élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági vizsgálat a termékminták alapján megállapította, hogy

a gyümölcslében lévő egyes anyagok tartalma jelentősen meghaladta a citrusfélékben, ezen belül a narancslevekben természetes módon előforduló mennyiséget.

A vizsgált narancslé azonban a gyártmánylapján lévő összetevők felsorolása alapján (víz, narancslé 100 százalék sűrítményből) egyéb hozzáadott összetevőt nem tartalmazhatott volna.

A jogsértés miatt a hatóság az érintett termékek forgalomból való kivonásáról rendelkezett, és több mint 28 millió forint bírságot szabott ki. A fenitek miatt a közérdekvédelmi jogkörében eljáró Pest Vármegyei Főügyészség kezdeményezésére az ügyben rossz minőségű termék forgalomba hozatalának bűntette miatt nyomozás is indult – áll a kommünikében.