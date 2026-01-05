A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított decemberi értéke 53,7 volt, a felmérésben vizsgált részindexek többségében emelkedtek, az egyedi indexek közül kilenc áll a fellendülési tartományban – közölte hétfő reggel Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT).

Decemberben a válaszadók az előző hónaphoz képest a feldolgozóipar bővüléséről számoltak be:

a tavalyi nyári hónapokban többnyire a feldolgozóipar lassulását figyelhettük meg, az év utolsó harmadában a trend megfordult.

Ezúttal a BMI index emelkedett, ismét 50,0 feletti értéken áll. Az egyedi indexek nagyobb részben emelkedtek.

A decemberi BMI a novemberi (53,6) értékhez képest is nőtt, december pedig átlag feletti hónapnak számít – az 1995 óta mért hosszú távú átlag értéke ugyanis 52,6, míg a decemberi értékeké 52,3. A most mért szezonálisan kiigazított BMI index érték a hetedik legmagasabb e havi érték.

Az új rendelések mennyisége index 1,8 százalékponttal nőtt, továbbra is bővülést mutat. A termelési mennyiség nőtt, az indexérték 0,2 százalékponttal csökkent az előző hónap értékéhez képest. A foglalkoztatás indexe ezúttal 50,0 pont felett áll, az indexérték további 0,9 százalékponttal nőtt. A szállítási átfutási idő index ismét 50,0 alatt áll, értéke 4,0 százalékponttal esett vissza ebben a hónapban. A vásárolt készletek index értéke 2,7 százalékponttal nőtt, továbbra is bővülést mutat. A külpiaci mutatók közül az import indexe 4,4 százalékponttal csökkent, az exporté 0,2 százalékponttal nőtt – áll az MLBKT összeállításában.

A beszerzési árak is emelkedtek, az index értéke 5,8 százalékponttal nőtt az előző hónaphoz képest. A beszerzési mennyiség indexe 0,6 százalékponttal nőtt, az index stabil emelkedést jelez, míg a késztermék készletek indexe 4,1 százalékponttal emelkedett.