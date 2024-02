A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) adatai szerint a magyar ingatlanbiztosítási piac telítettsége 73-74 százalék körül mozog évi 350-550 ezer új szerződéskötés mellett. Az Allianz friss felmérése szerint döntő többségük (85,7 százalék) elsősorban amiatt köt lakásbiztosítást, hogy az ingatlanát és a benne lévő ingóságokat biztonságban tudja.

Egyre fontosabb az asszisztencia-szolgáltatás is. Ezekkel az extrákkal ugyanis az ügyfelek sokkal egyszerűbben tudják elintézni például a különböző kárbejelentéssel és -elhárítással kapcsolatos ügyeket. Az Allianznál a válaszadók 40 százalékánál kiemelt szempont az asszisztencia a lakásbiztosítás megkötésénél. A Groupamánál is hasonlóak a tapasztalatok, számoltak be a vállalat korábbi sajtótájékoztatóján.

A kitöltők csaknem 46 százaléka bérbe adja a lakását, számukra még az is fontos, hogy a bérlők által okozott esetleges károkat vissza tudják szerezni.

Mitől félünk a legjobban?

Az otthonunkat érő lehetséges káresemények közül

a víz- (78 százalék),

a tűz- (68 százalék),

és a természeti károktól (63 százalék) tartunk a leginkább.

„Okkal tartunk ezektől a káreseményektől, hiszen az egyre szélsőségesebb időjárási körülmények miatt az összes viharos időjárással összefüggésbe hozható károk száma és kifizetése tavaly már megelőzte a korábbi listavezető csőtörésekét – mondta Tollmayer György, az Allianz Hungária lakossági vagyon termék- és portfólió menedzsment osztályának vezetője.

A magyarok jelentős része emiatt egyre jobban tart az elemi károktól, ami miatt felértékelődött az ingatlanok és a bennük található vagyontárgyak biztosításának fontossága.

A tűztől érthető okokból tartanak ilyen sokan, mert bár nem tartozik a leggyakrabban előforduló kártípusok közé (a bejelentések 1 százaléka), a kárkifizetések között 13 százalékos részarányig képviselnek, az átlagos térítési összeg pedig több mint egymillió forintra rúg.

A válaszadók fele fél a betöréses lopásoktól, illetve a villámcsapás miatti esetleges rövidzárlat okozta károktól is. 30 százalékuk tart a következőktől: személyi sérülés, az üvegfelületek törése, a háztartási gépek meghibásodása, az ingóságok sérülése, a vandalizmus, valamint a földrengés.

Kárrendezés egyszerűen

A lakásbiztosítás kiválasztásakor az egyik legjelentősebb szempont a kárrendezés minősége, a felmérés résztvevőinek mintegy 60 százaléka a gyors és hatékony kárrendezési folyamatot kiemelt elvárásként jelölte meg.

A kutatás eredményei alapján

tízből nyolcan részletesen tájékozódnak lakásbiztosítás megkötése előtt a lehetőségeikről valamilyen formában,

16 százalék nem informálódik,

4 százalék pedig impulzívan dönt az őt megtaláló hirdetések alapján.

A kitöltők közel fele akár öt szempontot is figyelembe vesz a választáskor, 20 százalékuk pedig ennél is többet. A válaszadók 62,1 százaléka számára fontos a lakásbiztosítás jó ár-érték aránya, pusztán az árat önmagában (14,1 százalék) vagy az időszakos akciókat (4,8 százalék) jelentősen kevesebben figyelik.

Hamarosan indul a kampány

Márciusban indul útjára a lakásbiztosítások kampánya, amelynek köszönhetően március 1 és 31. között minden lakásbiztosítással rendelkező ügyfél 30 napos határidővel felmondhatja korábbi biztosítását. Ezzel az ügyfelek lehetőséget kapnak, hogy a biztosítási évfordulón túl is fel tudják mondani például nem költséghatékony konstrukcióikat.

A biztosítóknak február 15-ig kell értesíteniük az ügyfeleiket arról, hogy a márciusi kampányban lehetőségük van felmondani és újra kötni meglévő lakásbiztosítási szerződésüket – az értesítés kötelező eleme lesz a Magyar Nemzeti Bank (MNB) formalevele.

„A legfontosabb, hogy nézzék meg a teljes piaci kínálatot, ezt többféleképpen megtehetik. Nagyon fontos arra kiemelt figyelmet fordítani, hogy a megfelelő biztosítási összegekre kössék meg a biztosítást. Itt mindig elmondjuk, hogy az épületek jelentős része alul vannak biztosítva, de nemcsak az ingatlanokra érdemes odafigyelni, hanem az ingóságokra is.” – mondta korábban lapunk kérdésére Nyilasy Bence, a Gránit Biztosító Zrt. vezérigazgatója.