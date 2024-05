Az eladók közt megjelentek a csalók is, és az első, pénteki koncerten már volt, aki hoppon maradt, mert hamisított Azahriah-jegyet szerzett magának – számol be a nepperek áldatlan tevékenységéről az Index.

Azt már a koncert előtt is tudni lehetett, hogy a három fellépés előtt pluszjegyek váltak elérhetővé, ezért a szervezők is jegyeket árultak, valamint a korábbi jegyvásárlók egy része, illetve jegyüzérek is ajánlottak még belépőket, amikhez leginkább Facebook-csoportokban lehetett hozzájutni.

Többek közt az „Azahriah JEGYEK Puskás aréna koncert 2024” nevű csoportban is megosztottak egy ilyen beszámolót.

Sziasztok! Tudom, nem eladó jegy, de remélem, segítek valakinek, mielőtt úgy jár, mint mi a tegnapi nap. Aki ettől az embertől vásárolt [...] Azahriah-koncertjegyett, sajnos nem fog tudni bemenni, ugyanis velünk is tegnap, a koncerten közölték, hogy hamis, szerkesztett jegyet árult

– írta a poszt szerzője, aki közzé tette annak a személynek a profilját, akitől a szóban forgó jegyet vásárolta.

Azahriah nem fél nagy pénzeket elkérni a fellépéseiért

A részletekről itt írtunk >>> Sorban állnak a koncertszervezők Azahriah-ért, és szinte bármennyit képesek megadni azért, hogy hazánk jelenleg legnépszerűbb előadója az ő színpadukon lépjen fel. Az énekes és menedzsmentje pedig él is a lehetőséggel: a jegybevétel 75 százalékát is elkérték gázsiként.

Nem egyedi az eset

Ugyanebben a csoportban több hasonló beszámoló volt arról, hogy hamis jegyeket próbált meg eladni egy-egy személy.

Elküldi a jó minőségű, hamis, szerkesztett jegyet, és utána kéri a pénzt. Ne vegyétek be a trükköt, mert amit küld, az a látszat ellenére semmire nem jó

– írták egy másik posztban.

Egy másik bejegyzésben arra figyelmeztettek, hogy egyesek álprofillal árulnak hamis jegyeket, vagy adnak el egy jegyet többször is, mégpedig úgy, hogy a személyazonosságukat másoktól kicsalt személyi igazolványról készült fotóval próbálják igazolni. Amúgy ez a módszer más eseményeknél is felbukkant már.

A hivatalos jegyárak

Kép: jegy.hu, 2024. május 25. délutáni adatok

Ahogy a fenti képen is látszik, a hivatalos jegyárak is eléggé borsosak:

A LEGOLCSÓBB BEUGRÓ 9.900, A LEGDRÁGÁBB 99.000 FORINTBA KERÜL.

Közösségi megoldáskeresés

A visszásságok megoldásaként volt, aki azt javasolta, hogy ha valaki idegentől vásárolna belépőt, akkor mindenképp a Ticketswap jegyértékesítő oldalát használja, mert ott az eladóknak hivatalos adatokat is meg kell adniuk, és jobb esély van arra, hogy utánajárjanak az esetleges visszaéléseknek, csalásoknak.

Talán még nem késő a figyelmeztetés, hiszen a „tripla Puskás” első, pénteki koncertjét szombaton és vasárnap este további bulik követik.