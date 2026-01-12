Elindult a Magyarországon politikai menedékjogban részesített Zbigniew Ziobro lengyel ellenzéki képviselő, volt igazságügyi miniszter fizetését érintő eljárás – közölte hétfői sajtóértekezletén Wlodzimierz Czarzasty alsóházi elnök.

„Most indítottam el egy eljárást Ziobro úr díjazásának meghatározására, mivel ő jelenleg nem látja el parlamenti képviselői feladatait” – jelentette ki Czarzasty. Hozzátette: a megrendelt szakértői elemzések alapján e héten dönt Ziobro fizetéséről.

Ziobro magyarországi menedékjogáról hétfőn Bartosz Lewandowski, a politikus ügyvédje számolt be az X-en. A volt igazságügyi miniszter egyike az előző kormány által létrehozott Igazságosság Alapnál történt állítólagos visszaélések gyanúsítottjainak.

Tavaly novemberben a szejm megszüntette képviselői mentelmi jogát, és egyidejűleg hozzájárult letartóztatásához.

2024 decemberében Ziobro korábbi helyettese, a Lengyelországban szintén az Igazságosság Alap kapcsán körözött Marcin Romanowski ellenzéki képviselő is menedékjogot kapott Magyarországon. Romanowski tavaly január elején maga mondott le a képviselői fizetésről. A parlament ezt követően, január végén elfogadta a Lex Romanowskinak nevezett törvényt, mely értelmében a körözött, letartóztatott vagy szabadságvesztésüket töltő képviselőknek nem jár fizetés.

A törvényről Andrzej Duda korábbi lengyel elnök kért előzetes normakontrollt az alkotmánybíróságtól, a testület tavaly októberben alkotmányellenesnek találta a jogszabályt.

Ziobro magyarországi menedékjoga kapcsán hétfőn Zbigniew Bogucki, a varsói elnöki hivatal vezetője a wPolsce24 konzervatív hírtévében felidézte: a volt miniszter rákbetegséggel küzd, Lengyelországban pedig "gátlástalan emberek" állnak ki vele szemben, akik "bármit megtennének politikai céljaik elérése érdekében".

A magyar döntés „a Tusk-kormány újabb vereségét jelenti”

– fogalmazott Bogucki, hozzátéve: a lengyel állam perspektívájából "szégyenletesnek tartja", hogy a volt igazságügyi miniszternek menekülnie kell "a politikai ellenfelei megsemmisítésére törekvő" jelenlegi kormány elől.

Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek európai pártcsalád elnöke, volt lengyel kormányfő az RMF FM kereskedelmi rádiónak elmondta: nem találja meglepőnek a politikai menedékjog megadását, mert a lengyel ügyészség jelenleg "politikai befolyás alatt áll", és Ziobrót "politikai okokból üldözik" Lengyelországban.

"A következő megálló Minszk vagy Moszkva?" – kommentálta a történteket az X-en Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter.

Maciej Wewiór külügyminisztériumi szóvivő a PAP hírügynökséggel közölte:

az ügyről Lengyelország továbbra sem kapott hivatalos információt a magyar féltől.

Tomasz Siemoniak, a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter az X-en Ziobro bukásának nevezte, hogy "volt igazságügyi miniszterként gyáván menekül a lengyel igazságügy elől".

Cezary Tomczyk védelmi miniszterhelyettes a Polsat News kereskedelmi hírtelevízióban úgy vélekedett: Ziobro nem marad büntetlen, "előbb vagy utóbb az igazságszolgáltatás utoléri őt".