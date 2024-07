Főleg a magasabb hegyek tetején fekvő erdőkben van szükség ilyen jellegű munkaerőre. Általában egy torony tetejére épített kunyhóban szállásolják el a szakembert: innen nagy távolságot belát, és azonnal észreveheti, ha valami nem stimmel. Egy Oregon államban dolgozó tűzőr mindennapjaiba most bárki betekinthet a TikTokon.

Chris Thompson az oregoni Umpqua National Forest területén teljesít szolgálatot a Fairview nevű megfigyelőhelyen. TikTok-csatornáján virtuálisan vezeti körbe az érdeklődőket magaslati kunyhójában. Mindene megvan: kényelmes ágy, hűtő, tűzhely, internetelérés, valamint a munkaeszköze, a pazar kilátás – írja a Femina.

Thompson és a kutyája valódi kalandoréletmódot folytatnak az év többi részében is, túráznak, hegyet másznak, bicikliznek, és a férfi közben sokat fényképez. Kiváló látásmódjának köszönhetően a TikTok-videói is csodaszépek, így nemcsak munkája érdekes mivolta miatt, hanem a vizuális élmény miatt is közel 240 ezer követőre tett szert.

A tűzőr éles helyzetekről is posztol. Több videót is feltöltött erdőtüzekről, amelyek még az előző szezonban keletkeztek. Szolgálatának köszönhetően a hatóságok gyorsan értesültek a bajról, elkezdhették a lángok megfékezését, és megtehették, amit csak lehet.

Bár a túlnyomórészt nyugodt, természetközeli környezet nagyon csábítónak tűnhet egy hétköznapi, rohanó életmódot folytató ember számára, valójában óriási lelkierőre van szükség ahhoz, hogy valaki alkalmas legyen tűzőrnek. Még ha katasztrófa nincs is, a társaság folyamatos hiánya hónapokon keresztül a legtöbbek számára megterhelő lenne.

Nem mindig fizetik meg a munkát

Ráadásul önállóan, felügyelet nélkül, éberen kell dolgozni. Éjszaka is figyelni kell, hiszen bármikor történhet baj, és előfordul, hogy még fizetés sem jár érte: sok tűzőr önkéntes munka keretében költözik fel a megfigyelőkunyhóba.

Napjainkban a legtöbb tűzőr az Egyesült Államok területén teljesít szolgálatot. Az 1800-as években még Magyarországon is létezett a foglalkozás, de nem teljesen ugyanazt jelentette, amit ma az Egyesült Államok területén.