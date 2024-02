Peru hétfőn egészségügyi vészhelyzetet hirdetett a legtöbb tartományában a dengue megbetegedések növekvő száma miatt, amelyek szorosan kapcsolódnak az El Nino időjárási jelenség okozta magasabb hőmérséklethez és intenzívebb esőzésekhez.

A betegséget az Aedys Egypti nevű szúnyog terjeszti, amely meleg és párás körülmények között szaporodik. Bár a legtöbb dengue-eset enyhe tünetekkel jár, a betegség súlyos fejfájást, lázat és izomfájdalmakat okozhat.

Tavaly a perui dengue-járvány 18 ember halálát okozta, míg az idei év első két hónapjában már 32 áldozatot szedett a vírus.

Az ország egészségügyi minisztériuma szerint az idei év első hét hetében regisztrált dengue-esetek száma kétszerese a 2023-as év azonos időszakának –több mint 31 ezer esetet regisztráltak.

Ez súlyos probléma, és kezd kicsúszni a kezünkből

– mondta Cesar Vásquez perui egészségügyi miniszter a múlt héten, a vészhelyzet kihirdetése előtt.

Az egészségügyi vészhelyzet lehetővé teszi Peru kormánya számára, hogy gyorsabban utaljon pénzeszközöket az érintett régiókba, valamint orvosokat és ápolókat is mozgósítson. Az egészségügyi vészhelyzet az ország 24 tartományából 20-ra terjed ki, beleértve a fővárost, Limát körülvevő régiókat is – számolt be róla az ABC News.