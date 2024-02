A miniszterelnök a kormány kihelyezett ülése után tartott sajtótájékoztatón azt nyilatkozta, hogy szerinte az ellenzék az Európai Bizottság és az EP szerveinél azt javasolja, hogy büntessék meg Szlovákiát, amiért „szuverén külpolitikát folytat”, és hogy ezért „vegyék el az uniós támogatásokat.”

„Ilyen szemétséget mi nem csinálunk” – tette hozzá Robert Fico a felvidék.ma szerint. Richard Rasi beruházási miniszter azt mondta, semmilyen lépést nem tett az EU és a bizottság azért, hogy a Szlovákiának szánt uniós támogatásokat leállítsa, és nem is helyezte azt kilátásba. Hozzátette, mindezt azért említi meg, mert szerinte a szlovák ellenzék Szlovákia ellen harcol.

Nem először hivatkozik a szlovák kormányfő a szuverenitás védelmére: korábban Fico arról beszélt, hogy szerinte az ő kabinetje többet tett száz nap alatt, mint az előző kormányok évek alatt, mivel elérték, hogy a nemzetközi fórumokon és külföldön is elfogadják a szuverén szlovák álláspontot.

Ugyanakkor azt is sikernek könyvelte el, hogy olyan jogi változásokat indítottak be, amelyek szerinte alapjaiban javítják az igazságszolgáltatás minőségét. További sikerként hivatkozott arra is, hogy rekordidő alatt fogadták el az új költségvetést.