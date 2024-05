A spanyol kormány május 28-án önálló államként fogja elismerni Palesztinát – jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök a spanyol parlamentben szerdán Madridban. A kormányfő nyíltan bírálta az izraeli miniszterelnököt, „aki továbbra is bombázza Gázát, és nincs béketerve Palesztina számára”.

„Azok az országok, amelyek hisznek a szabályokon alapuló nemzetközi rendben, kötelesek Ukrajnában és Palesztinában kettős mérce nélkül fellépni, és mindent tőlük telhetőt megtenni, humanitárius segítségnyújtással, a kitelepítettek ellátásával és minden politikai eszköz felhasználásával, hogy kimondják: nem engedjük, hogy a kétállami megoldást erőszakkal lerombolják” – fogalmazott Pedro Sanchez a Reuters beszámolója szerint.

Simon Harris ír kormányfő sajtótájékoztatóján azt mondta, Írország Norvégiával és Spanyolországgal összehangoltan hozta meg ezt a döntést, és bízik benne, hogy a következő hetekben további országok is csatlakoznak hozzájuk.

– fogalmazott az ír miniszterelnök, hozzátéve, hogy csak a kétállami megoldás révén lehet elérni a békét és a biztonságot Izrael és Palesztina számára.

„Államunk alapítói számára a legfontosabb dolog volt kivívni, hogy elfoglalhassuk helyünket a nemzetközi színtéren, és hogy más országok is elismerjék azt, hogy jogunk van ott lenni” – mondta az ír kormányfő.

Izrael a bejelentés nyomán azonnal hazarendelte dublini nagykövetét.

Írország 1919. január 21-én kérte a nemzetközi közösséget, hogy ismerjék el önálló, független államként. Akkor az írek sajátos nemzeti identitásukra, történelmi küzdelmükre, illetve az önrendelkezéshez és az igazsághoz való jogukra hivatkoztak, és ma ugyanezek alapján érvelnek a palesztin állam elismerése mellett – tette hozzá az ír miniszterelnök.

Írország annak idején egyértelműen elismerte Izrael államot és a zsidó állam jogát ahhoz, hogy szomszédaival békében és biztonságban létezhessen. Micheál Martin ír külügyminiszter az X-en jelezte, hogy Palesztina hivatalos elismerése Írország részéről május 28-án lép hatályba.

Today, the Government announces it will formally recognise the State of Palestine on May 28th.



Today, we state clearly our unambiguous support for the equal right to security, dignity, and self-determination for the Palestinian and Israeli peoples. pic.twitter.com/uGoymhg5VD