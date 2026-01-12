Megerősítette Szlovákia vezetése azt a hírt, miszerint az ország nem nyújt katonai segítséget Ukrajnának. Szlovákia továbbá nem vállal garanciát az Európai Unió által nyújtott hitelhez – írja az Index.

Robert Fico közölte, Szlovákia annak ellenére az unió tagja marad, hogy a közösség mély válságon megy keresztül, ráadásul szerinte a világrend megingott – a nemzetközi joggal egyetemben.

A miniszterelnök hangsúlyozta,

Szlovákia semmiképp nem akar egy geopolitikai átrendeződés áldozata lenni, emiatt a háború mielőbbi lezárását sürgeti, de természetesen úgy, hogy Ukrajna hosszú távú nemzetközi garanciákat kap.

Az Index azt írja, Szlovákia Ukrajnának kizárólag humanitárius segítséget nyújt. Pozsony ezzel reagált az EU-n belüli vitákra, amelyek egyes tagállamok katonai részvételét vetették fel Ukrajna jövőbeli biztonságának garantálásában. Szlovákia egyértelművé tette: nem csatlakozik olyan kezdeményezésekhez, amelyek katonák vagy fegyverek Ukrajnába küldését irányoznák elő.