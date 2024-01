ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Az Európán belül kevésbé, de Amerikában annál inkább népszerű Stanley-termoszt gyártó cég a hét folyamán vizsgálat alá került. A közösségi média felhasználói, különösen a TikTokon és az Instagramon, olyan videókat tettek közzé, ahol otthoni tesztelésnek vetették alá a termoszokat, és aggasztó eredményeket kaptak az ólomtartalmukról – írja a BBC. A pozitív ólomtesztekre válaszul a Stanley közleményt adott ki:

„A Stanley-nél termékeink egyik legfontosabb tulajdonsága a vákuumszigetelő technológiánk, amik képesek ideális hőmérsékleten tartani az italokat”

– írta a vállalat honlapján, elismerve, hogy a gyártási folyamat során ólmot használnak.

A közlemény így folytatódik: „A terméket egy tartós rozsdamentes acélréteggel fedjük le, így a fogyasztók számára az ólom réteg hozzáférhetetlen. Biztosak lehetnek benne, hogy a Stanley termékek felületén nincs ólom, amely a fogyasztóval vagy a termék tartalmával érintkezne”.

Megállapítják azt is, hogy a Stanley termékei „megfelelnek az összes amerikai szabályozási követelménynek”.

Veszélyes anyag az ólom

Mennyire kell aggódniuk a fogyasztóknak az evésre-ivásra használt termékekben lévő ólom miatt? Az ólomnak való kitettségnek jól dokumentált egészségügyi következményei vannak, különösen a gyermekek esetében. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint „nincs ismert ólomkoncentráció a vérben”, és még a vérben található legkisebb mennyiség is „összefüggésbe hozható a gyermekek intelligenciájának csökkenésével, viselkedési nehézségekkel és tanulási problémákkal”.

A Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok (CDC) szerint az ólommal való érintkezés növekedési, hallás- és beszédproblémákhoz, valamint az agy és az idegrendszer károsodásához is vezethet, felnőtteknél pedig többek között magas vérnyomáshoz, szív- és érrendszeri problémákhoz is vezethet. A várandós nőkre is veszélyt jelent, mert az ólom bekerülhet a fejlődő magzat szervezetébe, és növeli a vetélés kockázatát is.

Az ólommérgezés halálos kimenetelű is lehet.

Az Egyesült Államokban a szövetségi és állami törvények drasztikusan szabályozzák az ólom felhasználását, de még mindig megtalálható egyes termékekben. A leggyakoribb előfordulása, az ólomalapú festék az 1978 előtt épült otthonokban (amikor az ilyen festékeket betiltották). Az Egyesült Királyságban az ólomcsöveket az 1970-es években betiltották, de az ólomfesték forgalmazását csak 1992-ben tiltották be.

Ami azonban a Stanley-Cupokban lévő ólmot illeti, a szakértők nem aggódnak túlságosan. Jack Caravanos, a New York-i Egyetem közegészségügyi professzora, aki az ólomnak való kitettség hatásait tanulmányozza, maga is tesztelt három termoszt, de az eredmény negatív lett.

A jelentések szerint ólom van benne, de nehezen volt kimutatható, még a legmodernebb gépekkel is

– mondta Caravanos a BBC-nek. Szerinte ez annak köszönhető, hogy az ólom túl mélyen van a kulacs rétegeiben, ami azt jelenti, hogy a fogyasztók közvetlenül nem érintkeznek vele.

Hozzátette, hogy bár nem aggódik a Stanley-Cupok használata miatt, azt kifogásolja, hogy a cégek még mindig használnak ólmot a termékeik gyártásához, és megemlítette, hogy a Proposition 65 rendelkezés értelmében, a Kaliforniában értékesített termékeken fel kell tüntetni, ha csak nyomokban is tartalmaznak ólmot, de Stanley ezt még nem tette meg.