Idén eseménydús volt az időjárás világszerte, eddig az adatok mérése óta a legmelegebb év ígérkezik, de a nyár mindenképpen az volt. Itthon is sok vihar pusztított, Szlovéniának egy igen kiadós eső jutott, Líbiában, amely egy sivatagi ország, sok életet is követelt a heves áradás. Most New York városára is rázúdult egy nap alatt több havi eső, nem kis káoszt okozva.

A CNN szerint a Kennedy repülőtéren, ahol meteorológiai pontosságú a mérés, 200 milliméteres csapadékot mértek egy nap alatt: ez az itthoni éves csapadékmennyiség nagyjából harmada-negyede, New Yorkban ez nagyjából két és fél havi átlagnak felel meg. 20 centi magasságú víz elvileg nem tűnik olyan soknak, még ha el is árasztja az utcát, csakhogy nem sík városról van szó: a magasabb részekről lezúduló víz az alacsonyabb részeken megrekedt, felgyülemlett, mivel a csatornahálózat nem tudta ilyen ütemben elvezetni a vizet.

Sok helyen pincéket árasztott el a víz, beömlött a metróba, amit így sok vonalon szüneteltetni kellett. A hatóságoknak bőven akadt munkája: volt, ahol autóba szorult embereket kimenteni, sok helyen a pincébe szorultakat kellett elérni és kijuttatni. Estére a legtöbb helyen sikerült újraindítani a közlekedést és addigra a víz is eltűnt az utcákról, a károk helyreállítása persze hosszabb időt vesz igénybe.

A hatalmas esőzésekért a klímaváltozást okolják, mondván, hogy a melegebb levegő nagyobb víztartalmat képes felszívni egy nagy szivacs módjára, majd egy-egy helyen olyan hatás jelentkezik, mintha hirtelen kicsavarnák a szivacsot. Hirtelen nagy felhőszakadások persze korábban is voltak, ilyenkor gyakran hömpölyög a víz a városok utcáin, de aztán hamar levonul. Kétségtelen, hogy a most New Yorkban mért napi csapadékmennyiség az eddigi legnagyobb a városban a mérések kezdete óta.