Németország az eddig meglévő vadászrepülőgép készleteiket bővítik tovább azzal 20 Eurofighterrel, amelyeket az Airbus repülőgépgyártó biztosít az ország számára – közölte Olaf Scholz német kancellár.

A döntés hátterében a Nato-tagállam terve áll, miszerint többet akarnak költeni védelemre az orosz-ukrán invázió nyomán – írja a Reuters.

Scholz a Berlin mellett zajló ILA légibemutató megnyitóján elmondta, hogy határozottan elkötelezett a fegyvergyártási kapacitás fenntartása és bővítése mellett.

Ezért fogunk még a törvényhozási ciklus vége előtt további 20 Eurofightert berendelni, a jelenleg előkészítés alatt álló 38 repülőgépen felül

– mondta Scholz.

Hozzátette, a megrendelés biztonságot ad az Airbusnak és beszállítóinak.

A német légierő elsődlegesen a Tornádó repülőgépeket a Nagy-Britanniában Typhoon néven ismert Eurofighterrel kívánja leváltani. Az ország jelenleg 138 Eurofightert üzemeltet.

Az Eurofighter Typhoon a világ legmodernebb swing-role vadászgépe, amely annyit tesz, hogy a hadászati eszközt egy küldetés alatt több feladatra is be lehet vetni. A vállalt időközben 5 további országgal is leszerződött (Ausztria, Szaúd-Arábiai Királyság, Ománi Szultánság, Kuvait és Katar) így megduplázva az eredeti megrendelők számát.

Az Eurofighter legkiemelkedőbb jellemzői közé tartozik a szuper-gyorsaság, az ultra modern ember-gép interfész (LCD képernyők, HOTAS funkciók, sisakra szerelhető kijelző, valamint közvetlen hangbevitel), a fejlett szenzoradat rendszer és opakodó funkciók.