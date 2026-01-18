A szlovén kormány határozata értelmében két katonatisztet vezényelnek Grönlandra egy dán irányítású nemzetközi katonai gyakorlat előkészítésére és lebonyolítására – ezt közölte szombaton a szlovén védelmi minisztérium.

A két tiszt várhatóan majd a következő napokban utazhat Grönlandra.

Ám a gyakorlat pontos időpontját később határozzák meg. A tárca tájékoztatása alapján pedig megkezdik a részvételhez szükséges előkészítő eljárásokat.

Szlovénia ezzel több európai államhoz csatlakozik, mivel Franciaország, Németország, Svédország, Norvégia, Finnország, Hollandia és az Egyesült Királyság már korábban elhatározta, hogy katonai erőket vezényel a Donald Trump által kinézett térségbe.

A kormány indoklása szerint Grönland és az Északi-sarkvidék a NATO stratégiai koncepciójában kiemelt jelentőségű területként szerepel. A dokumentum a gyakorlat céljai között a regionális biztonság erősítését és a szövetségesi együttműködés mélyítését jelölte meg.

A határozat azt is rögzíti, hogy amennyiben a tervezés során a szlovén haderő nagyobb arányú részvétele válna indokolttá, arról a kormány külön döntést hoz majd.

Ismert, nem új keletű, hogy az amerikai elnök szemet vetett a dán fennhatóság alatt álló, autonóm Grönlandra, s egyenesen annak elfoglalását is kilátásba helyezte területi annexióval.