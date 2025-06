Nem tett le a BKK arról, hogy akadálymentesítse az M3-as metró Göncz Árpád városközpont megállójának aluljáróját. Most újabb tárgyalás zajlott az ügyben a Mobilitási Témacsoporttal. Közben a BKV is bejelentette, hogy a 2-es metró is teljesen akadálymentessé válhat. Jelenleg a 2-es metróvonal 11 állomásából 3 – Örs vezér tere, Pillangó utca, Puskás Ferenc Stadion – akadálymentesített.