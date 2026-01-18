Izraelben drámai mértékben megnőtt a katonák körében a poszttraumás stressz zavar és az öngyilkosságok száma. A Gáza elleni két évvel ezelőtti támadás, amelyet a Hamász 2023. október 7-i dél-izraeli csapása váltott ki letarolja a katonák lelkét – írta a Reuters.

A Védelmi Minisztérium és az egészségügyi szolgáltatók részletesen ismertették a katonaság mentális egészségügyi válságát, amely a Gázában és Libanonban folytatódó harcok, valamint az Iránnal fokozódó feszültségek idején alakult ki.

Gázai és libanoni tisztviselők szerint az izraeli erők több mint 71 000 palesztint öltek meg Gázában és 4400-at Dél-Libanonban, Izrael szerint pedig október 7. óta több mint 1100 katonát öltek meg.

Az izraeli védelmi minisztérium közlése szerint 2023 szeptembere óta közel 40 százalékkal nőtt a poszttraumás stressz szindróma (PTSD) eseteinek száma a katonák körében, és előrejelzése szerint ez a szám 2028-ra 180 százalékkal fog emelkedni. A minisztérium szerint a háborús sérülésekkel kezelt 22 300 katona vagy személyzet 60 százaléka szenved poszttraumás sérülésektől.

Bővítette a mentális egészségügyi problémákkal küzdőknek nyújtott egészségügyi ellátást Izrael, növelte a költségvetést is, mert szerintük mintegy 50 százalékkal nőtt az alternatív kezelések használata is. Az ország második legnagyobb egészségügyi szolgáltatója, a Maccabi, 2025-ös éves jelentésében közölte, hogy a kezelésük alatt álló izraeli katonai személyzet 39 százaléka kért mentális egészségügyi segítséget, míg 26 százalékuk tart attól, hogy depressziós lesz.

Egy katonának, aki mentális egészségének helyrehozására kér állami támogatást meg kell jelennie egy védelmi minisztériumi bizottság előtt, amely megállapítja az eset súlyosságát, és hivatalos dokumentumot ad arról. Ez a folyamat hónapokig is eltarthat, és eltántoríthatja a katonákat a segítségkéréstől, mondják egyes traumaszakértők.

Az izraeli védelmi minisztérium ezzel szemben azt állítja, hogy azonnali segítséget nyújt a katonáknak, amint megkezdik az értékelési folyamatot.

Egy izraeli parlamenti bizottság októberben megállapította, hogy 279 katona kísérelt meg öngyilkosságot 2024 januárja és 2025 júliusa között, amely meredek növekedés az előző évekhez képest. A jelentés szerint a harcoló katonák az összes öngyilkossági eset 78 százalékát tették ki Izraelben 2024-ben.

Az öngyilkosság vagy az önkárosítás kockázata megnő, ha a traumát nem kezelik.

Október 7. óta az izraeli mentálhigiénés intézmények túlterheltek, és sokan vagy nem jutnak terápiához, vagy nem is értik, hogy az általuk átélt szenvedésnek köze van ahhoz, amit átéltek.

A katonák számára továbbra is nagy az esélye annak, hogy harccal kell szembenézniük. Izrael hadserege továbbra is Gáza több mint felén állomásozik, és a harcok az októberi, USA által támogatott fegyverszünet ellenére is folytatódnak, több mint 440 palesztin és három izraeli katona vesztette életét.

A háború Gáza nagy részét elpusztította, és a kétmillió lakos túlnyomó többsége nem rendelkezik megfelelő lakhellyel, élelemmel, illetve nincs hozzáférése orvosi és egészségügyi szolgáltatásokhoz. Palesztin mentálhigiénés szakemberek szerint a gázaiak is pszichológiai traumákat szenvednek el, sokan keresnek kezelést, a gyerekek pedig éjszakai rémülettel és a koncentrációképtelenséggel élnek.