Immár egy éve a Giorgia Meloni által vezetett hárompárti kormány áll Olaszország élén. A Fratelli d'Italia (Olaszország Fivérei) pártvezetőjének hatalomra kerülése a 2022 szeptemberében zajlott választások előtt még igencsak aggasztotta a befektetőket. Sok szempontból rengeteg volt a kérdőjel és bizonytalanság a kormányzati együttműködés stabilitásával és azzal kapcsolatban, miként bogozzák ki a nézeteltéréseiket bizonyos ügyekben. Meloni azonban rá tudott cáfolni az aggodalmaskodókra.

A lapunknak nyilatkozó Olaszország-szakértő szerint ez arra vezethető vissza, hogy Meloni alapvetően a Mario Draghi vezette kormány által kitaposott úton tartotta Olaszországot. Annak ellenére is, hogy a másik két kormánypárttal, a Ligával (Lega) és a Forza Italiával (Hajrá Olaszország) ellentétben a Fratelli d'Italia nem csatlakozott a Draghi-kabinethez, hanem ellenzéki szerepkörben maradt.

A Meloni-kabinet sok területen folytatja azt, amit elkezdett a Draghi-kabinet. A külpolitikában jelentős változás nem történt, az atlanti, európai elköteleződés megmaradt – sokszor a retorika ellenére is. A folyamatosság mindenesetre megmaradt, a kormány stabil, ez pedig biztonságot ad a befektetők számára

– mondta az Economxnak Molnár Anna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője.

Ugyanígy látja Matilde Palazzo, egy római kisvállalkozó is. Meloni „idővel megenyhült. Igen, van körülötte van néhány megkérdőjelezhető személyiség, de az embereknek feltűnt valami más is: hosszú évek haszontalan kormányai után némi stabilitást látnak. Még baloldali vásárlóim is megjegyzik néha, hogy »mindent egybevetve, egészen kedvelem őt«” – nyilatkozta a The Guardiannak.

Molnár Anna hangsúlyozta, Meloni és az általa vezetett Fratelli d'Italia támogatottsága nem szenvedett csorbát az elmúlt egy év során. „Annak ellenére, hogy sok kampányígéretet nem tudott teljesíteni, még mindig a Fratelli d'Italia szavazóbázisa a legnagyobb. 29,2 százalékos most ennek a pártnak a támogatottsága, továbbra is nagyon magas. A demokraták 19 százalékkal követik őket a rangsorban, ez is stabilnak tekinthető a választásokhoz képest. Az Öt Csillag Mozgalomra jelenleg a szavazók 16 százaléka, a Ligára pedig 9,6 százalékuk voksolna jelenleg. Érdekes, hogy az elmúlt időszak komoly migrációs problémái ellenére sem növekedett a hagyományosan bevándorlásellenes Liga szavazóbázisa. A Hajrá Olaszország mindeközben 6,8 százalékos támogatottsággal bír aktuálisan. Kijelenthető tehát, hogy nem tapasztalható átrendeződés a koalíción belüli pártok támogatottságában, ahogy összességében a kormány politikai ereje sem csökkent.”

Giorgia Meloni ünnepli a Fratelli d'Italia győzelmét 2022. szeptember 25-én Kép: Getty Images / Valeria Ferraro

A régi elveihez tartja magát a kormányfő

Meloni hitelességét az alapozza meg, hogy miközben Olaszországot a Draghi-útvonalon tartja, a saját vesszőparipái is megmaradtak.

Kiemelt témakör maradt számára például a demográfiai kérdés, a családok és gyermekvállalás támogatása, ösztönzése. A bevándorlás terén is ugyanazokat hangoztatja, mint a megválasztása előtt. Persze az is igaz, hogy

„a migrációval kapcsolatban ellenzéki szerepkörben sokkal könnyebb volt azt mondani, hogy kormányra kerülése esetén létrehoz egy tengeri blokádot, de ez a valóságban már nem ennyire egyszerű. A nemzetközi jogi, és ezen belül a tengerjogi normák tiszteletben tartása köti. Meloni szeptemberben európai uniós megoldást, részben egy újabb közös biztonság- és védelempolitikai, tengeri misszió létrehozását javasolta”

– jegyezte meg Molnár Anna. Hozzátette azonban, hogy az alapvetést ez sem változtatja meg: Meloni és a Fratelli d'Italia hű maradt a saját irányelveihez.

Az ukrajnai háborúhoz is változatlan a hozzáállása, a korábbiakhoz hasonlóan elítéli az orosz agressziót és továbbra is jelentős mértékben támogatja Ukrajnát. Ráadásul a jövő év elején lejáró Új Selyemút nevű, Kínával kötött gazdaság- és kereskedelemfejlesztési megegyezésből is kihátrálhatnak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök 2023. február 21-én Kijevben Kép: Getty Images / Roman Pilipey

Uniós súrlódásokra még számítani lehet

Mindamellett, hogy alapvetően Meloni betagozódott az uniós fősodorba, bizonyos ügyekben még lehetnek nézeteltérései a kormányának az EU-val a közeljövőben. Elsődleges potenciális feszültségforrás a migráció kérdése. Ugyanakkor a költségvetési hiány miatt is egymásnak feszülhetnek még a felek.

Az olasz kormány a közelmúltban újonnan bevezetett jóléti intézkedések miatt emelte az idei és a jövő évi költségvetési deficitre vonatkozó prognózisát. Azzal számolnak, hogy az uniós elvárásoknak, amelyek szerint a GDP-arányos költségvetési hiány nem érheti el a 3 százalékot, 2026-ra tudnak majd megfelelni. Olaszország 2022-ben 8 százalékos GDP-arányos költségvetési deficitet produkált.

A korábban várt 4,5 százalékos GDP-arányos költségvetési hiány helyett immár 5,3 százalékos deficittel kalkulálnak az idei évben. Jövőre pedig a 2023-as hiánynál kisebbet, 4,3 százalékosat céloznak be, ám a korábban kitűzött 3,7 százalékhoz képest ez is emelkedett.

Ez valamilyen szinten biztos vitákat eredményez majd, de nem kizárólag Olaszország küzd most ezzel a problémával

– hívta fel a figyelmet Molnár Anna.

Meloni túl erős karakter, ebbe Salvini is kénytelen beletörődni

Sokan tartottak attól, hogy a tipikusan macsó társadalomnak tekinthető olasz keretek között Meloni – nőként – előbb vagy utóbb kénytelen lesz „behódolni” koalíciós partnerének, Matteo Salvininek. A Liga vezetőjének azonban el kellett fogadnia a másodhegedűs szerepet.

Salvini nem tud dominálni, Meloni ehhez túl kemény karakter, nagyon erős személyiség. Nem véletlen, hogy a jobboldali pártok között már a választások előtt is Meloni volt a legnépszerűbb politikus, ő egy igazán karizmatikus egyéniség, aki képes egy jelentősebb választói csoportot maga mellé állítani. Salvini háttérbe szorult, és ez nem változott az elmúlt egy évben sem

– mondta Molnár Anna.

A Meloni-kormány első éve alatt történt egy jelentősebb személyi változás is, Silvio Berlusconi halála miatt. Ez a kormány erejét egyelőre nem rengette meg, hosszú távon azonban kérdés, hogy meg tudja-e tartani az általa alapított Hajrá Olaszország a szavazói bázisát.

„Egyelőre a szavazók kitartanak, de a Forza Italián belül nagyon fontos volt a politikai vezető szerepe, gyakorlatilag Berlusconira épült fel az egész párt. A halálával ez a fontos alap megszűnt, bár már korábban is kezdte átvenni a Forza Italia vezetői szerepét Antonio Tajani, és egyre inkább ő lett a párt arca. Látni kell ugyanakkor azt is, hogy Tajani kevésbé karizmatikus, mint Berlusconi volt”

– fogalmazott az Olaszország-szakértő.