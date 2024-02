Emmanuel Macron egy általa összehívott párizsi segélykonferencián beszél erről, azzal, hogy a nyugati szárazföldi csapatok Ukrajnába küldésében nincs konszenzus a megbeszélésen résztvevő 20 európai vezető között.

Semmi sem zárható ki, hogy megakadályozzuk az oroszok győzelmét Ukrajnában

- mondta azonban a francia elnök a konferencia zárásaként hétfőn este.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy Oroszország ne nyerje meg ezt a háborút

- fogalmazott.

A tagesschau.de német hírportál beszámolója szerint Emmanuel Macron felidézte: a tankok, a repülők, majd a nagy hatótávolságú rakéták küldése előtt is mindig elhangzott, hogy „soha, soha”, ma már viszont arról folyik a vita, hogy miként lehet ezeket az eszközöket minél gyorsabban Ukrajnába juttatni.

Tehát bármi lehetséges, ha segít a célunk elérésében

- fogalmazott az elnök hozzátéve: Európa stabilitásához elengedhetetlen az oroszok veresége.

Mint mondta, a tanácskozáson egy koalícióról döntöttek, amely olyan rakétákkal látná el Ukrajnát, amelyekkel mélyen az orosz vonalak mögött tudnának csapásokat mérni.

Rövid távon pedig saját készletekből küldenének további lőszereket a kijevi vezetésnek. Francia Mirage harci repülők küldéséről nem született döntés, de még megvizsgálják, milyen francia harceszközök válhatnak Ukrajna javára - tette hozzá az MTI tudósítása szerint.

A Portfólió idézi az amerikai Institute for the Study of War (ISW) elemzőház jelentését, amely szerint az oroszok visszaszerezték a kezdeményezést az ukrajnai háborúban, a közeljövőben nagyszabású hadműveletre készülhetnek.

Az ISW elismerte, hogy az orosz csapatok jelenleg a frontvonal egészén átvették a kezdeményezést, és ez olyan stratégiai előnyt jelent számukra, amellyel egyelőre nem tudnak mit kezdeni az ukránok.

Az orosz erők képesek lesznek tartalékkoncentrációkat manőverezni, és meghatározni, hogyan és hova osszák be az erőforrásokat, miközben Ukrajnát védekező válaszra kényszerítik

– írja az ISW.

Az agytröszt szerint Kijev azzal tudná kizökkenteni az oroszokat, ha kisebb támadó hadműveleteket indítana az orosz állások ellen, ezzel pedig átvehetné a kezdeményezést.

Ebben viszont a legfontosabb szempontot az jelenti, hogy Kijevnek a rendelkezésére áll-e elegendő eszköz egy esetleges támadás megindításához. Az ukrán elnök korábban kijelentette, hogy az amerikai 60 milliárd dolláros segélycsomag körüli huzavonák ellenére is támadásra készülnek az oroszok ellen.