Jelentős esést szenvedtek el a Labubu-figurákat gyártó Pop Mart részvényei: a cég papírjai egyetlen nap alatt 6,2 százalékkal estek a hongkongi tőzsdén, ami a legnagyobb visszaesés az elmúlt hetekben – számolt be róla a Telex a Bloomberg híre alapján. A Bloomberg szerint a hongkongi tőzsdén jegyzett cég részvényei azt követően estek nagyot, hogy a nemzetközi sajtóban megjelent hírek szerint visszaesett a Labubu-figurák iránti kereslet.

A befektetői eladási hullámot az indította el, hogy egyre több viszonteladó felfüggesztette a Labubu-figurák felvásárlását. A kínai másodlagos piacon tapasztalható árcsökkenés ugyanis arra utal, hogy a korábban hatalmas érdeklődés gyengülni kezdett. Ez tovább rontotta a befektetői hangulatot egy olyan vállalattal szemben, amely az elmúlt bő egy évben épp a figurák körüli hype-nak köszönhette látványos növekedését.

A kereslet visszaesésére utaló jelek, valamint a vártnál gyengébb nemzetközi ünnepi eladások kérdéseket vetnek fel a márka hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatban.

A részvények árfolyamesése augusztusban kezdődött, azóta a Pop Mart papírjai mintegy 44 százalékot veszítettek értékükből, a vállalat piaci kapitalizációja pedig több mint 25 milliárd dollárral csökkent.

Mindezek ellenére a cég részvényei 2024 egészét nézve még mindig több mint kétszeres pluszban állnak, piaci értéke pedig körülbelül négyszerese a konkurens Sanrio vállalaténak. Ugyanakkor a Qiandao játék-viszonteladói platform adatai szerint a Labubu-figurák teljes szettjeinek ára már a bolti ár alá esett, ami egyértelműen a kereslet gyengülésére utal.

A Pop Mart ezért a közeljövőben várhatóan nagyobb hangsúlyt helyez más karaktereire. A Labubu mellett a Crybaby, a Twinkle Twinkle és a Hirono figurák felfuttatásán dolgoznak, a Crybaby karakter köré például nemrég önálló kiállítást is szerveztek Sanghajban.