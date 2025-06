Többszöri halasztás után szerdán végre elindulhat a floridai Kennedy Űrközpontból az Axiom-4 küldetés, amelynek során Kapu Tibor a SpaceX Falcon 9-es rakétájával és új Crew Dragon űrhajójával utazik a Nemzetközi Űrállomásra.

A magyar űrhajós a négyfős legénység egyik tagjaként 14 napot tölt majd az űrállomáson, ahol számos tudományos kutatási feladat vár rá és társaira.

A misszió parancsnoka Peggy Whitson, a legtapasztaltabb amerikai űrhajós, aki több űrsétával is rekordokat tart. A legénység tagjai között találjuk még az indiai Shubhanshu Shuklát és a lengyel Slawosz Uznanski-Wisniewskit, akik szintén jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek.

Kapu Tibor a HUNOR program keretében került ki az űrhajósjelöltek közül, akik közül ő vált a küldetés kiválasztottjává. A felkészülés évekig tartott, és fizikai, szellemi valamint pszichológiai tesztek sorozatán esett át.

Az űrben végzett kutatások között szerepelnek

Kapu Tibor a földi közönséggel is aktív kapcsolatot tart majd, fotókat és beszámolókat küld az űrállomásról

- írta az Index.

Az Axiom Space magáncég, amely a küldetést szervezi, a kereskedelmi űrkutatás élvonalában dolgozik, céljuk egy saját, kereskedelmi űrállomás létrehozása. Ez az űrutazás is egy fontos lépés ebbe az irányba, amely hosszú távon új lehetőségeket nyithat a tudományos és ipari fejlődésben.

Még 2019-ben jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy öt év múlva újra magyar űrhajóst küldünk az űrbe, ezt 2021-ben követte egy kormányhatározat, amelyben megfogalmazták, hogy útjára indul a HUNOR program, amelybe várják a jelentkezőket, akik között akadt régész, asztrofizikus, biokémikus, közgazdász, vadász, jogász, orvos és filozófus is. Végül 247-et fogadtak el a jelentkezések közül, ám számuk később, a szintfelmérőket követően 44-re csökkent. Fokozaton egyre több kihívás elé állították a delikvenseket, mígnem 2023 tavaszára már csak négy űrhajósjelölt maradt: dr. Schlégl Ádám ortopédsebész, Szakály András tervezőmérnök, Cserényi Gyula villamosmérnök és Kapu Tibor fejlesztőmérnök.

Az csak 2024 májusában derült ki, hogy négyük közül Kapu Tibor utazik majd az űrbe, míg Cserényi Gyula a tartalékosa lett, dr. Schlégl Ádám és Szakály András pedig a földi támogatóegységben kaptak szerepet. Az Axiom-4 küldetés startját már többször halasztgatták, sokáig pontos időpont sem volt, így csak annyit lehetett tudni, hogy 2025 tavaszán lehet rá számítani.

Launch day is here ????????????

Go Axiom-4! ????#Ax4 #IGNIS pic.twitter.com/9UGDbtqKJT