„Cég" lesz a PiS-ből: Kaczynski úgy visszavonul, hogy már az utód is megvan?

Jaroslaw Kaczynskinak több mint egy évtizede nem volt ilyen rossz éve, mint az idei. Októberben úgy nyert választást, hogy tulajdonképpen elvesztette, decemberben át kellett adnia a hatalmat, embereit kidobták az állami médiából, tavasszal megnyerte és egyben el is veszítette az önkormányzati választásokat, majd egyszerűen elbukott az európai parlamenti választáson. Most fenyegeti a költségvetési pénzek nagy részének elvesztése is.