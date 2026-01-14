Takaicsi Szanae, Japán első női miniszterelnöke mindent egy lapra téve feloszlatja a tokiói országgyűlést és a lehető leghamarabb szeretne túllenni az új választásokon, hogy pártja többségbe kerülhessen a mandátumok számát illetően.

Takaicsi szerdán hivatalában tájékoztatta a Liberális Demokrata Pártot és annak koalíciós partnerét, a Japán Innovációs Párt (JIP) arról, hogy fel akarja oszlatni az alsóházat és általános választásokat akar kiírni.

Kapcsolódó Pocsék adatok érkeztek a felkelő nap országából

Yoshimura Hirofumi a JIP társelnöke a találkozó után azt mondta, hogy Takaicsi tudatta vele a szándékát, ezzel pedig a napok óta tartó spekulációknak véget vetett – írja a The Japan Times.

A gyors választásokat várhatóan február 8-án vagy 15-én tartják meg, bár a február 8-i választások minimálisra csökkentenék a tavaly elfogadott, 122,3 billió jen összegű költségvetés várható hatásait.

Amennyiben január 23-án feloszlatják az alsóházat, és február 8-án tartják meg a választásokat, akkor a második világháború óta ez lesz a legrövidebb átmeneti időszak a japán törvényhozás történetében.

Takaicsi a döntést hivatalosan hétfőn jelentheti be, miután a héten számos diplomáciai vesz részt: kedden I Dzsemjong dél-koreai elnökkel tartott csúcstalálkozót, pénteken pedig Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel tervez tárgyalni.

A japán miniszterelnök népszerűségi indexe rendkívül magas a szigetországban, ezért abban reménykedik, hogy ezt felhasználva több mandátumot szerezhet a Liberális Demokrata Pártnak, és visszaszerezheti számukra a mandátumok többségét.