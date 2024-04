Washingtoni tisztviselők állítása az izraeli erők katonai műveleteket hajtottak végre Irán ellen, de nem írták le ezek jellegét. Az iráni állami média azt közölte, hogy a hajnali órákban drónokat lőttek le Iszfahán tartomány felett, és élő felvételeket mutatott a reggeli forgalomról Iszfahán városában napfelkelte után, hogy a helyzet nyugodt legyen.

Az izraeli N12 hírcsatorna arról számolt be, hogy Izrael Irakban és Szíriában is csapást mért célpontokra, és mindkét országból robbanásokat jelentettek. Belső iráni járatokat töröltek, a teheráni Imam Khomeini repülőtér utasait felszólították, hogy hagyják el az épületet, és Tabriz felett is detonációkat jelentettek az égből.

Az iráni állami média péntek reggel igyekezett megnyugtatni az irániakat, hogy az országot nem fenyegeti komolyabb veszély. Az Iszlám Forradalmi Gárda azt sugallta, hogy a légi támadások minidrónokkal történtek. A Tasnim hírügynökség egyik riportere hajnalban videót sugárzott, amelyen az óráján mutatta az időt, és azt mondta, hogy Iszfahán tartományban egy nukleáris telephelyen kívül tartózkodik, amely teljesen biztonságos.

Az iráni hadsereg egyik magas rangú parancsnoka az állami televízió jelentése szerint azt mondta, hogy Iszfahánban nem keletkezett kár.

Izrael csütörtökön figyelmeztette Washingtont, hogy a következő 24-48 órában csapás várható, amely figyelmeztetés az amerikai-izraeli stratégiai tanácsadó csoport virtuális ülésén hangzott el, amelyen az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó, Jake Sullivan és izraeli kollégája, Tzachi Hanegbi, valamint az izraeli stratégiai ügyekért felelős miniszter, Ron Dermer vett részt. A CNN szerint az izraeliek biztosították az amerikaiakat arról, hogy Irán nukleáris létesítményei nem lesznek célpontok.

Irán szerint nem történt semmi különös

Az iráni légvédelem működésbe lépése robbanásokat okozott Iszfahán körzetében – közölte egy iráni tisztviselő a Reuters hírügynökséggel péntek hajnalban. Rakétatámadás nem érte az országot. Hasonlóképpen nyilatkozott előzőleg egy katonai szóvivő is az X közösségi oldalon, jelezve, hogy a légvédelem drónokat semmisített meg.

Korábbi hírügynökségi jelentésekben arról számoltak be, hogy az izraeli hadsereg csapást mért több célpontra Iránban, de ezt Izraelben hivatalosan nem erősítették meg. Egy iráni parancsnok az IRNA állami hírügynökségnek reggel úgy nyilatkozott, hogy az incidensben semmilyen kár nem keletkezett.

Az országban a hajnali órákban korlátozták a légiközlekedést, de reggel bejelentették, hogy ezeket az intézkedéseket feloldották.

Iszfahán stratégiai városnak számít, ahol katonai bázisok találhatók, nukleáris kutatási és fejlesztési központok, és a hadsereg elitegységének, a Forradalmi Gárdának is ott van a támaszpontja. Iszfahán tartomány számos iráni nukleáris létesítménynek ad otthont, köztük a natanzi atomkutató-központnak.

Izraelben nem változtatták meg péntek reggel a polgári védelmi előírásokat.

Irán a hétvégén drón- és rakétatámadást intézett Izrael ellen, megtorlásul amiatt, hogy Izraelnek tulajdonított rakétacsapás érte damaszkuszi külképviseletét. A támadóeszközök nagy részét a levegőben megsemmisítették, lényegi károkat nem okoztak. Izrael ezt követően többször jelezte, hogy nem hagyja válasz nélkül az iráni akciót. Ebrahim Raiszi iráni elnök a teheráni műveletet követően arra figyelmeztette Izraelt, hogy ha megtorlásként a területére támad, kemény válaszra kell számítania.

Az ENSZ BT elutasította a palesztin államiság megadását

A New York-i szavazáson az amerikai vétó mellett két tagállam tartózkodott, így a szavazás eredménye 12 igen és 1 nem szavazat volt. Az amerikai álláspont alapján a palesztin államiságnak Izrael és a palesztinok közötti tárgyalásokon kell kialakulnia. Vedant Patel, az amerikai külügyminisztérium szóvivője még a voksolást megelőzően úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok világos és következetes ebben a kérdésben, az ENSZ-en belüli lépést pedig túlságosan elsietettnek tartja, ami a legjobb szándék mellett sem hozhat államiságot a palesztin emberek számára.

Abban sem volt egyhangúság, hogy a kérelmező, azaz a Palesztin Hatóság megfelel-e az ENSZ tagállami feltételeknek.

Zijád Abu-Amr, a palesztinok különleges ENSZ-képviselője a Biztonsági Tanács ülésén értetlenségét fejezte ki azzal az érvvel kapcsolatban, hogy Palesztina önálló államként való elismerése, és a teljes jogú ENSZ-tagság megadása káros lenne az izraeliek és palesztinok közötti béke kilátásaira nézve.

Israel Katz, Izrael külügyminisztere elismerését fejezte ki az Egyesült Államok felé a vétó miatt, és szégyenteljesnek nevezte magát a javaslatot is. A kormánytag a közösségi médiában tett bejegyzésében úgy fogalmazott:

A palesztin állam elismerésének javaslata a zsidók ellen a holokauszt óta elkövetett legsúlyosabb mészárlás elkövetése után hat hónappal, a terrorizmus megjutalmazását jelentené.

A szavazást megelőzően a Biztonsági Tanácsban miniszteri vitát tartottak arról, hogy a jelenlegi megfigyelői státuszból teljes tagállami státusz, és az államiság elismerése indokolt-e a palesztinok számára.

Az önálló palesztin állam elismerését Mahmúd Abbász, a Palesztin hatóság vezetője 2011-ben hivatalosan kérte az ENSZ-től. A kérdés akkor nem került szavazásra, mert a palesztin fél nem tudta felmutatni kérelméhez a Biztonsági Tanács 15 tagjából minimum 9-nek a támogatását.