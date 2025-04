Hadiállapot hosszabbítása jön választás helyett

Törvényjavaslatot nyújtott be Volodimir Zelenszkij az Ukrajna területén jelenleg is érvényben lévő hadiállapot meghosszabbításáról. A hadiállapot miatt több korlátozás is életbe lép, és ezek a választást is ellehetetlenítik. Az Egyesült Államok alelnöke kritikus hangnemben beszélt az ukrán elnökről.