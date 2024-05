Kizárja a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetését Romániában Marcel Ciolacu miniszterelnök, aki felidézte, hogy ifjú korában agrármunkával töltötte a sorkatonasági időszak nagy részét. Mindeközben Európában egyre több lépés történik a kötelező katonai szolgálat irányába.

„Kötelező katonai szolgálat? Kizárva! A seregben töltött idő háromnegyedét mezőgazdasági munkával töltöttem. Mihez akarunk visszatérni? Ha lenne egy önkéntes szolgálat, ahol fizetnének, esetleg. Ma már nem lehet erre kötelezni az embereket” – mondta Marcel Ciolacu hétfőn a Realitatea Plus hírtelevíziónak nyilatkozva.

Nicolae Ciuca szenátusi elnök, a Nemzeti Liberális Párt vezetője sem támogatja a kötelező katonai szolgálat visszaállítását, csak az önkéntes fegyveres szolgálatot. „Jelenleg nagyon nehéz lenne újra megteremteni a kötelező katonai szolgálat logisztikai hátterét. Ennek megfelelően az önkéntes katonai szolgálat, amely már létezik a tartalékos katonák számára, egy lehetőség lehet azok számára, akik katonák akarnak lenni, de nem kötelező jelleggel” – fogalmazott Ciuca – írja a Maszol hírportál.

Az ukrajnai háború Európa-szerte újraélesztette a vitát a kötelező katonai szolgálat visszaállításáról vagy annak kiterjesztéséről ott, ahol még létezik. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke nemrég azzal az ötlettel állt elő, hogy minden uniós tagállamban hozzák vissza a kötelező sorkatonaságot. Ezt várhatóan már az újonnan felálló Európai Parlament képviselői fogják megvitatni.

Szijjártó Péter szerint őrültség a sorkatonaság bevezetése

Elfogadhatatlanok a kötelező európai sorkatonaság bevezetéséről szóló őrült ötletek, a kormány nem fogja engedni semmi szín alatt, hogy közép-európai, és köztük magyar fiatalokat küldjenek az ukrajnai háborúba – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

A tárcavezető az európai uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy most ültek össze utoljára a tagállamok miniszterei a választásig, ez a végső visszaszámlálás pedig sajnos a háborús hangulat fokozódását hozza magával, a résztvevők döntő többsége több pénzt, több fegyvert akar küldeni Ukrajnának, ami csak további pusztítást, még több áldozatot eredményezne.

Egyre őrültebb ötletek jönnek elő, és jól láthatóan ezek mellől nem lehet eltántorítani az európai uniós tagországok döntő többségét

– mondta, példaként hozva fel a katonák küldésére és az arra vonatkozó javaslatokat, hogy a nyugati fegyvereket oroszországi célpontok ellen is be lehessen vetni.

Szijjártó kiemelte, hogy a legújabb őrült ötlet a kötelező európai sorkatonaság bevezetéséről szól: „Pontosan értjük is a helyzet alapján, hogy mire vonatkozik ez a javaslat. Egyre elviselhetetlenebbek az ukrán emberveszteségek, nem engedik ki a férfiakat Ukrajnából, és most pedig be akarják sorozni az európai fiatalokat a háborúba.”

Mindez azt jelenti, hogy a kötelező sorozással a közép-európai, köztük a magyar fiatalokat akarják elküldeni a háborúba. Márpedig mi nem akarunk látni magyar embereket az ukrán-orosz háború frontvonalában, és mi nem akarjuk, hogy a magyar fiatalokat elvigyék Ukrajnába, mert ez nem a mi háborúnk

– fűzte hozzá a tárcavezető.