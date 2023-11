A szerdai holland parlamenti választáson a nem ok nélkül szélsőjobboldalinak tartott Szabadságpárt (PVV) masszív győzelmet aratott: 37 mandátumot szerzett a 150 fős holland parlamentben, ami a holland liberális demokráciában elég nagy aránynak számít. A Brüsszelből visszatérő nagy rivális, Frans Timmermans volt EU-biztos szocialista és zöld pártszövetsége (PvdA/GL) ettől eléggé lemaradva 25 mandátumot zsebelt be csupán, igaz még mindig nyolccal többet, mint eddig volt.

Geert Wilders győzelmi beszédében magabiztosan üzente: a Szabadságpártot nem lehet figyelmen kívül hagyni, majd hozzátette: kormányozni akarunk és kormányozni is fogunk.

Szerinte tisztelni kellene ezt a „megagyőzelmet”,

a választók kimondták, hogy mást akarnak, és nagyon antidemokratikus lenne, ha ezt figyelmen kívül hagynák.

Az NL Times című angol nyelvű holland hírportál felmérése szerint a 2023-as előrehozott hollandiai választásokon a PVV szavazóinak mintegy 80 százalékát a párt bevándorlási és a menekültügyi politikája motiválta. 75 százalékuk számára lehettek vonzóak az egészségügyi juttatásokra, 61 százalékuknak pedig a megélhetési költségek mérséklésére tett ígéretek. A Szabadságpárt támogatóinak 56 százaléka szerint a nemzetbiztonság kérdése az egyik legfontosabb kérdés ma Hollandiában. A PVV szavazói mintegy 65 százalékának rendült meg a bizalma az országot 12 éve vezető Mark Rutte miniszterelnök kormányában – írták.

Ellenben Frans Timmermans, a nagy vetélytárs beismerte, hogy csalódott az eredmények miatt, és többet remélt, illetve amiatt sajnálkozott, hogy nem tudott elég embert meggyőzni. Ezúttal is keményen bírálta a Szabadságpárt migrációellenes retorikáját, hozzátéve, hogy továbbra is szívesen látják Hollandiában, aki a háború és az erőszak elől menekül, nem számít, hol ringatták a bölcsőjét.

Hollandiában azért kellett előrehozott választást tartani, mert a Mark Rutte vezette holland kormány júliusban lemondásra kényszerült. A négypárti koalíció ugyanis nem tudott megegyezni a menekültügyi reformokról. A kabinet azóta ügyvivő minőségben folytatja munkáját.

Az eredményeket tekintve két reális forgatókönyv lehetséges: vagy a liberális VVD, a jobbközép NSC és Wilders PVV-je alkot egy jobboldali koalíciót, bevonva akár egyéb kisebb pártokat – vagy Timmermans PvdA/GL blokkja próbálkozik valamilyen kormányt összehozni az NSC-vel és a VVD-vel, bevonva a liberális D66-ot.

A folyamat egész bizonyosan hónapokig eltarthat, és nyilván nem lesz fáklyás menet, ahogy a majdani kormányzás sem.

Míg például a Szabad Demokrata Néppárt (VVD) nyitott a Geert Wildersékkel való együttműködésre, a párt törökországi születésű vezetője, Dilan Yesilgöz-Zegerius már a választás előtti napon leszögezte: szélsőséges nézetei miatt Geert Wilderst mégsem látná szívesen miniszterelnökként.

„Nem látom magam előtt, hogy Wilders miniszterelnök lesz, mert nem tud többséget alkotni. Most rajta a sor, hogy megmutassa, képes-e erre” – mondta Yesilgöz a választás éjszakáján. Ám nem kizárt, hogy némileg a csalódottság is beszélt belőle, hiszen vele együtt a hollandok – legalábbis a közvéleménykutatási adatok alapján − már-már eljátszottak a gondolattal, hogy egy nő lesz a miniszterelnökük Yesilgöz személyében.

A mindössze három hónapja alakult jobbközép NSC vezetője, Pieter Omtzigt a kampány során többször is kijelentette, hogy pártja nem fog együttműködni Wildersékkel a párt iszlám- és migránsellenes álláspontja miatt. Azonban egyáltalán nem kizárt, hogy végül egymás karjaiban kötnek ki.

A királycsináló szerepre készülő, és amúgy egy török asszonnyal házasságban élő Omtzigt gyorsan gratulált is Wildersnek, akinek történetesen szintén külföldi felesége van, egészen konkrétan magyar.

Omtzigt már este előre bocsátotta, hogy, szeretne részt venni az új kabinetben, bár elismeri, hogy ez nem lesz könnyű. „Hollandiát kormányozni kell, és erre készen állunk” – mondta.

Geert Wilders – azóta megérezve a hatalom ízét – a választás előtt látványosan mérsékelte iszlámellenes retorikáját, mondván, hogy sürgetőbb kérdések is vannak, mint a mecsetek és az iszlám iskolák betiltása.

„Jól értem, hogy a pártok nem akarnak olyan párttal kormányra kerülni, amelyik alkotmányellenes intézkedéseket akar. Akkor nem fogunk beszélni a mecsetekről, a Koránokról és az iszlám iskolákról” – mondta a napokban Wilders, hozzátéve, hogy vannak most fontosabb dolgok is. Az is borítékolható is, hogy a koalíciós kényszer tompítani fogja a választási győzelmet hozó retorikát.

