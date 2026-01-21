Új kiberbiztonsági intézkedéseket jelentett be az Európai Bizottság: a kritikus ágazatokban a magas kockázatú beszállítóktól származó alkatrészek és berendezések fokozatos kivonását tervezik. A kedden ismertetett brüsszeli elképzeléseket élesen bírálta a Huawei, mert bár az intézkedésben konkrétan nem nevezték meg a kínai techóriást, a cég várhatóan az érintett vállalatok között lesz - számolt be a Reuters.

Az Európai Bizottság a kiber- és zsarolóvírus-támadások számának növekedésével, valamint a külföldi beavatkozással, kémkedéssel és az Európa nem uniós technológiai beszállítókra való támaszkodásával kapcsolatos növekvő aggodalmakkal magyarázza a kibertörvény szigorítására tett javaslatokat.

Bár az uniós testület az előterjesztésben konkrétan egyetlen vállalatot sem nevezett meg, kétségtelen, hogy Európa egyre szigorúbb vizsgálatot folytat a kínai technológia felett. Németország nemrégiben szakértői bizottságot nevezett ki a Pekinggel szembeni kereskedelempolitika újraértékelésére, és betiltotta a kínai alkatrészek használatát a jövőbeli 6G távközlési hálózatokban. Az Egyesült Államok pedig már 2022-ben betiltotta a Huawei és a szintén kínai ZTE új távközlési berendezéseinek jóváhagyását, és arra sürgette európai szövetségeseit, hogy kövessék a példáját.

A friss brüsszeli lépések kapcsán a kínai külügyminisztérium szóvivője arra kérte az EU-t, hogy kerülje el „a protekcionizmus rossz útjára lépést”.

„A kínai vállalatok régóta a törvények és szabályozások betartásával működnek Európában, és soha nem veszélyeztették Európa nemzetbiztonságát” – hangsúlyozta Guo Jiakun.

Hasonló szellemben reagált a Huawei is.

„Egy olyan jogalkotási javaslat, amely a nem EU-s beszállítókat a tényszerű bizonyítékok és a műszaki szabványok helyett a származási ország alapján korlátozná vagy zárná ki, sérti az EU alapvető jogi elveit, a tisztességességet, a megkülönböztetésmentességet és az arányosságot, valamint a WTO-s (Kereskedelmi Világszervezet) kötelezettségeit”

– jelentette ki a techóriás szóvivője.

Hozzátette, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a jogalkotási folyamat további alakulását, és fenntartanak minden jogot jogos érdekeik védelmére.

A kilátásba helyezett új uniós intézkedések 18 kulcsfontosságú ágazatra vonatkoznak, beleértve az érzékelő berendezéseket, az összekapcsolt és automatizált járműveket, az áramellátó és -tároló rendszereket, a vízellátó rendszereket, valamint a drónokat és a drónellenes rendszereket. A felhőszolgáltatások, az orvostechnikai eszközök, a megfigyelő berendezések, az űrszolgáltatások és a félvezetők szintén kritikusnak minősülnek.

A keddi javaslatok értelmében a mobilszolgáltatóknak a magas kockázatú beszállítói lista közzétételétől számítva 36 hónapjuk lesz a kulcsfontosságú elemek fokozatos kivezetésére.

A tervezett új szabályokat a következő hónapokban megtárgyalják az uniós kormányokkal és azután emelkednek törvényerőre, ha az Európai Parlament is rábólint.