Az Európai Unió űrhöz való közvetlen hozzáférése tavaly nyáron megszűnt, miután több évtized után leállt a francia vezetésű Ariane 5 űrprogram. Ráadásul a 2010-es évek eleje óta fejlesztett Ariane 6 többszöri időbeli csúsztatás után még mindig nem indult el.

2023 augusztusától az európai szereplők az amerikai SpaceX vállalattól igényeltek űripari szolgáltatásokat. Így az európai projektek kiszolgáltatottá váltak nemcsak tudományos és technikai, hanem biztonságpolitikai értelemben is. Az Európai Unió vezetése ezután kezdett ezen a területen is stratégiai autonómiáról beszélni.

Az európai autonómiára törekvésben könnyű tetten érni a deglobalizáció hatásaként megjelenő bizalomvesztés blokkosító hatását, a döntés kényszer szülte voltát. A korábbi nemzetközi együttműködések szétestek, és ez rávilágított a kialakult kölcsönös függőségi viszonyok aszimmetrikusságára.

Oroszország ukrajnai agressziója miatt szalonképtelenné válva kiesett az eddig együttműködésre alkalmas partnerek közül. Az USA-tól való függés politikailag vált kényelmetlenné, Kínával vagy Indiával együttműködni pedig illuzórikus és sokkal kockázatosabb, mint a saját űripari képességek életre hívása. Ennek tudatában érdemes szemlélni az Európai Unió törekvését.

Az EU vállalása

Az IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) az EU saját változata lesz Elon Musk Starlink projektjének mintájára, amely több ezer kis műholdat használ alacsony Föld körüli pályán az internetes szolgáltatások közvetítésére.

Az IRIS²-t Európa nagy űrkutatási vállalataiból álló konzorcium fogja megépíteni, az Airbus, a Thales és az Eutelsat vállalatok vezetésével, illetve kisebb start-up cégek bevonásával. Az ipari óriások várhatóan jelentős finanszírozást is biztosítanak majd a fejlesztésekhez.

Az Európai Bizottság még ebben a negyedévben aláírja a több milliárd eurós megállapodást egy hatalmas műholdas kommunikációs hálózat kiépítésének elindításáról – jelentette be Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos.

„A szerződéseket még idén aláírják" – mondta Josef Aschbacher, az Európai Űrügynökség főigazgatója az IRIS² indításának terveiről. Az Európai Űrügynökség képviselője hangsúlyozta, hogy részben a francia Airbus tulajdonában lévő Ariane 6-tal kapcsolatos kezdeti nehézségek megoldhatók, akárcsak az olasz Vega C program is egyre jobban halad.

Miért fontos az EU-nak az űrprogram?

Az uniós tervnek az európai hálózati sötét zónák felszámolása és az afrikai internet-hozzáférés növelése mellett katonai céljai is vannak. „Az IRIS²-vel kezdettől fogva kettős felhasználású megközelítést alkalmaztunk" – jelentette ki az uniós biztos. A programnak a stratégiai autonómia kialakításában van jelentős szerepe.

Az IRIS2 projekt mellett nem elhanyagolható a hordozórakéták fejlesztése sem (Ariane 6, Vega C), amelyek ahhoz lesznek szükségesek, hogy az európai űrprojektek – köztük az EU műholdas navigációs rendszere, a Galileo és a környezeti megfigyelési technológia, a Copernicus – pályára álljanak és biztonságosan működjenek.

Szerző: Tieger Endre, az EuroAtlantic Tanácsadó elemzője