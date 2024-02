Keményen beleszállt Donald Tusk az amerikai republikánus szenátorokba, miután blokkoltak egy 118,3 milliárd dolláros csomagot, amelynek része volt az Ukrajnának szánt 60 milliárdos katonai segítségnyújtás is.

– írta a decemberben hivatalba lépett lengyel miniszterelnök az X-en.

Dear Republican Senators of America. Ronald Reagan, who helped millions of us to win back our freedom and independence, must be turning in his grave today. Shame on you.