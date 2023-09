Szergej Szurovikin orosz tábornok a védelmi minisztérium delegációjának tagjaként Algériában tartózkodik, látszólag visszatérve hivatalos feladataihoz, miután gyanúba került a Wagner zsoldoscsapat júniusi lázadása miatt – jelentette pénteken a Kommerszant lap egy, a védelmi minisztériumhoz közel álló forrásra hivatkozva, számolt be róla a Reuters.

Az újság khaki színű, katonai jelvény nélküli öltözetben készült Szurovikin fényképeket közölt, amelyek állítólag Algériában, az orosz fegyverek egyik legnagyobb vásárlójánál készültek.

General Surovikin is in Algeria, the purpose of the visit is not specified. pic.twitter.com/Nukjs8Ahz2