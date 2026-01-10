A török fővárosban, Ankarában több hete bevezetett vízszünetek a rekordmértékű szárazság következményei - közölte szombaton egy városi tisztségviselő, aki elutasította a rossz gazdálkodással kapcsolatos vádakat. Memduh Akcay, az ankarai önkormányzat vízügyi igazgatóságának főigazgatója elmondta, hogy a 2025-ös év rekordszárazságot hozott. A gátakat tápláló vízmennyiség történelmi mélypontra süllyedt, 182 millió köbméterre esett vissza 2025-ben, szemben a korábbi évek 400-600 millió köbméterével.

Ez az elmúlt 50 év legszárazabb időszaka.

A város szűkös vízkészleteinek megőrzése érdekében, egyes városrészekben naponta több órára elzárják a csapokat egy rotációs rendszer szerint, ami miatt sok lakos kénytelen sorban állni a közkutaknál.

Recep Tayyip Erdogan török elnök tehetetlennek nevezte a fő ellenzéki párt által vezetett ankarai önkormányzat vezetőit. A városvezetés pedig elutasította ezeket a kritikákat, és azt állította, hogy Ankara a klímaváltozás és a népesség növekedésének következményeit szenvedi; a lakosság az 1990-es évek óta megduplázódott, és megközelítette 6 milliót.

A tavalyi évben Törökország nagy részén ugyancsak történelmi szárazság volt tapasztalható. A nyugat-törökországi Izmir város önkormányzata - az ország harmadik legnagyobb települése az Égei-tenger partján - tavaly nyár óta rendel el napi vízszüneteket.

Közben félévszázados napi rekordot döntött meg a hóesés Moszkvában

Az Oroszországi Föderáció Hidrometeorológiai Központja a TASZSZ hírügynökséggel azt közölte, hogy január 9-én a főváros fő meteorológiai állomásán, 22 milliméter csapadék hullott. A csapadékmennyiség előző abszolút maximuma ugyanezen a napon 12,9 milliméter volt, és 1976-ban regisztrálták. A januári abszolút rekord, amelyet 1970-ben mértek 23 milliméterrel, nem dőlt meg.

A hóréteg vastagsága Moszkvában elérte a 39 centimétert ebből az elmúlt egy nap alatti növekedés 24 centiméter volt. A régióban 51 centiméter havat is mértek. 12 óra alatt a havi csapadékmennyiség 42 százaléka hullott le.

Az orosz fővárosban a hó eltakarításán 130 ezer ember és 15 ezer munkagép dolgozik, a moszkvai régióban pedig 29 ezer ember és mintegy 10 700 munkagép.

A seremetyevói repülőtéren több légitársaságnak módosítania kellett a menetrendjét az érkező járatok fogadására szombaton 5 és 11 óra között bevezetett korlátozások miatt. Pénteken a poggyászkiadás egyes esetekben több mint 7 órát késett és több járat utasai a leszállás után órákat várakoztak, amíg a lépcsőt a repülőgéphez hozták. Az Aeroflot és a Rosszija légitársaság átmenetileg a feladott poggyász házhoz szállítása mellett döntött.

A hófelhőket hozó ciklon után a Julián-naptár szerinti vízkereszti fagyok közelednek és a hőmérséklet szerdától várhatóan mínusz 20 fok alá süllyedhet. Moszkva távfűtési rendszerét fokozott üzemmódra készülnek átállítani.