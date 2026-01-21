Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök kedden aláírt egy dokumentumot a Donald Trump amerikai elnök által javasolt Béketanácshoz való csatlakozásról.

Aláírtam a vonatkozó folyamodványt az Egyesült Államok felé arról, hogy készek vagyunk elfogadni a javaslatukat, és alapító tagja szeretnénk lenni e testületnek

– szögezte le Lukasenka, akit a BelTa fehérorosz hírügynökség idézett.

A Vlagyimir Putyinnal szoros szövetségben álló elnök reményét fejezte ki, hogy az egyelőre a gázai rendezést szolgáló Béketanács segíthet az ukrajnai konfliktus rendezésében is. Jelezte:

„Mindenekelőtt lehet, hogy Ukrajnának is segíthetünk, közelebb hozva a békét, hatva az ukrán vezetésre. Ez vonz a leginkább, nem pedig az, hogy nagyban tudnánk segíteni Gázának.

Tudatában vagyok lehetőségeimnek és Fehéroroszország lehetőségeinek” – tette hozzá az MTI beszámolója szerint.

Lukasenka hamisnak nevezte azokat az értesüléseket, hogy a Béketanácshoz való csatlakozásra be kell fizetni egymilliárd dollárt. „Nincs szükség semmilyen pénzre” – hangsúlyozta a belorusz politikus.

A fehérorosz elnökhöz közel álló Pul Pervogo Telegram-csatornán felvételt is közzétettek a dokumentum aláírásáról.