Taulant Balla albán belügyminiszter kedden azt mondta, hogy az ellenzéki képviselők – akik Edi Rama miniszterelnök kormánya ellen tiltakoztak – büntetőeljárás alá vonhatók, amiért az elmúlt hónapban kukákat gyújtottak fel, füstbombákat és égő cigarettákat dobáltak az ülésteremben, ami miatt többször is elmaradt a törvényhozás – számolt be róla a Vice.

A legutóbbi incidens hétfőn történt, amikor az ellenzéki Demokrata Párt tagjai megtagadták, hogy a parlament biztonsági őrei átkutassák őket. Miután konfliktusba keveredtek a biztonságiakkal, a politikusok gyújtogatni kezdtek.

November 20-án Sali Berisha volt miniszterelnök, valamint a Demokrata Párt vezetője tiltakozásként felgyújtott egy kukát.

Szövetségesei füstbombákat gyújtottak, hogy megzavarják az Albánia 2024-es kormányzati költségvetéséről szóló vitát, és felborított székekből és asztalokból álló barikáddal akadályozták a biztonságiakat.

Hétfőn, miután ismét összecsaptak a biztonságiakkal, az ellenzéki politikusok Flamur Noka vezetésével égő cigarettával dobálták meg Lindita Nikolla parlamenti elnököt, és újabb kukát gyújtottak fel.

– mondta Balla a helyi médiának.

A legutóbbi, törvényhozással és gyújtogatással kapcsolatos incidens a Rama Szocialista Pártja és riválisa, a Demokrata Párt közötti ellenségeskedésből ered.

???????? Opposition MP Flamur Noka from the Democratic Party tried to set the Albanian Parliament on fire.



For weeks, the DP has been disrupting parliamentary sessions with smoke flares, following corruption charges against Sali Berisha, their de facto leader, who has been sanctioned… pic.twitter.com/y7vT6fgzCj