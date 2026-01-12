Az Otthon Start igénylőinek átlagéletkora jelenleg 34 év, az igénylők mintegy 80 százaléka 40 év alatti. Ennek alapján a 2026-tól érvényes, 40 év alatti, kétgyermekes édesanyákra vonatkozó SZJA-mentesség szinte pontosan azt a korosztályt célozza, amely a lakáshitel-piac egyik legaktívabb szereplője.

A KSH legfrissebb, októberi adatai szerint a bruttó mediánkereset 575 ezer forint volt. Ha egy házaspár mindkét tagja ezt az összeget keresi, a 2026-os adóváltozások látványos fordulatot hoznak a családi költségvetésben.

A 40 év alatti, kétgyermekes édesanya mentesül a 15 százalékos személyi jövedelemadó alól, ami havi 86 250 forinttal növeli a család nettó jövedelmét. Emellett 2026-ban a két gyermek után járó családi adókedvezmény összege gyermekenként nettó 40 ezer forintra emelkedik, ez összesen 80 ezer forint többletbevételt jelent, melyet akár az édesapa is érvényesíthet. A két intézkedés együttes hatása így havonta több mint 120 ezer forintos nettó jövedelem növekedést eredményez a tavalyi év első félévéhez képest.

Hogy hat ez a plusz bevétel a hitelbírálatnál?

A bankok a lakáshiteleknél a jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató (JTM) alapján határozzák meg a maximálisan vállalható havi terhelést. A nettó jövedelem emelkedése közvetlenül növeli azt az összeget, amelyet a háztartás biztonságosan törlesztésre fordíthat.

A 2026. január 1-jétől hatályos szabályozás szerint 10 éves vagy hosszabb kamatperiódusú lakáshitel esetén nettó 800 ezer forint alatti jövedelemnél legfeljebb a jövedelem 50 százaléka, efölött pedig akár 60 százaléka is fordítható hiteltörlesztésre. A mediánkeresetű, kétgyermekes családok esetében az adóváltozások hatására a háztartás összesített nettó jövedelme bár jelentősen meghaladja a 800 ezres határt, a szakemberek nem javasolják a jövedelem maximális terhelhetőségének kihasználását.

A money.hu számításai szerint már csak az extra nettó jövedelem is akár 25 millió forint Otthon Start hitel biztonságos vállalását teszi lehetővé. Ezzel 10–30 százalékos önerő mellett egy 28–36 millió forint értékű ingatlan megvásárlása finanszírozható 25 éves futamidővel. Amennyiben pedig nagyobb önerő áll rendelkezésre – például egy legfeljebb 50 százalékban tulajdonolt ingatlan értékesítéséből származó saját forrás révén –, a 25 millió forintos hitel méretében vagy elhelyezkedésében kedvezőbb lakás megszerzésére adhat lehetőséget.

“A 2026-os adóváltozások egyik nyertesei kétségtelenül azok a lakásvásárlás előtt álló, kétgyermekes családok, ahol az édesanya még nem töltötte be a 40. életévét. A nettó jövedelem ilyen mértékű növekedése nemcsak a banki hitelbírálat során számít, hanem a család hosszú távú pénzügyi biztonságát is erősíti” – emelte ki Garam Dániel, a money.hu szakértője.