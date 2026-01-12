A közszolgálati támogatásnál különösen fontos dátum január 20. A 2026 előtt kötött lakáshitel-szerződések esetében a foglalkoztatottaknak eddig kell jelezniük az igényüket a munkáltató felé. A határidő jogvesztő, vagyis aki erről lemarad, az 2026-ra már nem tudja érvényesíteni a támogatást, és havonta akár 83 ezer forint támogatástól ehet el.

Mivel az évente adható 1 millió forint fejenként jár, ezért egy közszolgálatban dolgozó házaspár 2026-ban akár 2 millió forintos segítséget kaphat, ami havi bontásban körülbelül 166 ezer forintos tehercsökkenést jelent a lakáshitel törlesztésében. A nagyságrendet mutatja, hogy az ingatlan.com-csoporthoz tartozó money.hu adatai szerint pont 166 ezer forintos törlesztőrészlete jelenleg a legkedvezőbb 23 millió forintos, 20 éves futamidejű használt lakás megvásárlására felvehető hiteleknek.

Fontos részlet az is, hogy nem csak az aktív munkavégzés számít: azok is jogosultak lehetnek, akiknek fennáll a foglalkoztatotti jogviszonyuk, de tartósan távol vannak a munkától – például GYES, GYED vagy fizetés nélküli szabadság miatt. A fejenként járó legfeljebb 1 millió forintos támogatást önerőként is fel lehet használni egy új lakáshitelhez, ebben az esetben az igényléstől számított 180 nap áll rendelkezésre a hitelszerződés megkötésére. A lakáscélú támogatás akkor is igényelhető, ha valaki adóstársként szerepel a hitelügyletben nem pedig tulajdonosként.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője arra is felhívta a figyelmet, hogy a közszolgálatban dolgozók otthonteremtési támogatása nem automatikus, minden évben újra és újra döntést kell hoznia a kormánynak, hogy a következő időszakban is biztosítja-e a támogatást. „Ezt fontos szem előtt tartania minden érintett lakásvásárlónak, és csak olyan hitelügyletbe érdemes belemennie, aminek a havi törlesztőjét vevőként a támogatás nélkül is biztonsággal ki tudja fizetni” – fogalmazott az ingatlan.com szakértője.

Lakhatási támogatás fiataloknak: döntés előtt a munkáltatók és a dolgozók

Ezzel párhuzamosan sok munkahelyen ezekben a napokban dől el, hogy 2026-ban megjelenik-e a juttatási csomagban a 35 év alattiak lakhatási támogatása. Ez a konstrukció havi 150 ezer forintig adómentesen adható, és nemcsak hiteltörlesztésre, hanem bérleti díj kifizetésére is felhasználható. A támogatás adminisztrációja minimális, és a bérkifizetéshez hasonlóan a havi támogatás közvetlenül a munkavállaló bankszámlájára is érkezhet.

Munkáltatói oldalról ez sok esetben költséghatékonyabb megoldás lehet, mint a bérjellegű emelés, hiszen a kézhez kapott támogatás után csak 28 százalék közterhet kell kifizetnie a munkaadóknak – szemben a bérkifizetés 70 százalékos adó- és járulékvonzatával.

„A kedvezmények miatt egy munkaadó még úgy is kisebb kiadással úszhatja meg a fiatal kollégák béremelését, ha az eredeti terveihez képest nagyobb összegű kifizetést biztosít lakhatási támogatás formájában” – mondta Balogh László.

Hozzátette: „a fiatalok körében népszerű Otthon Start Program miatt a munkáltatók most összekapcsolhatják a kellemest a hasznossal, mivel sokan most tervezik megvásárolni az első lakásukat. A támogatás bevezetése ezért versenyelőnybe hozhatja azokat a munkáltatókat, akik lakhatási támogatást adnak a fiatal munkavállalóknak.”

Nem lehet mindent egyszerre: számolni kell, melyik éri meg jobban

A két támogatási forma esetében fontos szem előtt tartani, hogy a két juttatást nem lehet egyszerre igényelni. Ha valaki jogosult lenne a közszolgálati otthonteremtési támogatásra, és a fiatalok lakhatási támogatására is, akkor választania kell, melyiket veszi igénybe. Ezért a 2026-os pénzügyi tervezésnél nemcsak a jogosultságot, hanem a ténylegesen elérhető összeget és az egyéni élethelyzetet is érdemes mérlegelni.