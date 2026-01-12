A B+N Csoport a 8. helyen végzett a világ legnagyobb takarítórobot-flottákat üzemeltető vállalatok között a FieldBots Radar 2025 független, nemzetközi felmérése alapján, ezzel megelőzve számos globális szereplőt, köztük német, francia, japán, és kínai vállalatokat. A magyar tulajdonú Közép-Kelet-Európa egyik vezető, teljeskörű létesítményüzemeltetési szolgáltatásokat nyújtó vállalata összesen 176 darab, saját fejlesztésű ROBIN robotot működtet, amely 880 pontos Radar Score pontszámot eredményezett a rangsorban.

A FieldBots értékelési módszertana a flottanagyságot helyezi középpontba: a nagy értékű, professzionális takarítórobotok ötpontos, míg a kis beruházási igényű mikrobotok egypontos súllyal számítanak. A B+N kizárólag nagyméretű, professzionális robotokat alkalmaz, amelyek mind saját fejlesztésű ROBIN egységek.

A ROBIN fejlesztése 2020-ban indult, és mára a B+N egyik kiemelkedő innovációs sikertörténetévé vált. A robot kifejezetten nagy forgalmú, összetett terekkel rendelkező középületek – például repülőterek és kórházak – hatékony és biztonságos takarítására készült. A FieldBots értékelése szerint a B+N Csoport példája azt mutatja, hogy a létesítménygazdálkodási szolgáltatók egyre inkább robotikai fejlesztőkké és gyártókká is válnak.

„A takarítói munkakörökben egyre súlyosabb munkaerőhiány alakul ki, miközben a munkát végzők kora folyamatosan emelkedik. Egyértelmű volt számunkra, hogy ha hosszú távon fenn akarjuk tartani a szolgáltatás minőségét, bizonyos folyamatokat automatizálnunk kell. Ezért döntöttünk amellett, hogy saját fejlesztésű takarítórobotot hozunk létre” – mondta Zakariás Boldizsár, a B+N Csoport technológiai igazgatója.