Budapesten több kerületi polgármester is megfogadta Matolcsy György felhívását, és megtakarításait állampapírba fektette vagy épp a meglévőket gyarapította – írta összefoglalójában az mfor.hu.

Őrsi Gergely , a II. kerület vezetője, a tavalyi 5,5 millió forint után az idén már 7,5 millió forintot tart állampapírokban.

, a II. kerület vezetője, a tavalyi 5,5 millió forint után az idén már 7,5 millió forintot tart állampapírokban. Soproni Tamás , Terézváros polgármestere tavaly 1 millió forint értékben Egyéves, illetve kétszer 1 millió forint értékben Prémium Magyar Állampapírt vásárolt. 9 illetve 1,5 százalékot kamatoznak.

, Terézváros polgármestere tavaly 1 millió forint értékben Egyéves, illetve kétszer 1 millió forint értékben Prémium Magyar Állampapírt vásárolt. 9 illetve 1,5 százalékot kamatoznak. Horváth Tamás , XVII. kerületi polgármester szintén PMÁP-ban tartja megtakarításainak jelentős részét. Tavaly ilyenkor 5 064 ezer forintot, most pedig 5 654 ezer forintot szerepeltetett ezen a soron.

, XVII. kerületi polgármester szintén PMÁP-ban tartja megtakarításainak jelentős részét. Tavaly ilyenkor 5 064 ezer forintot, most pedig 5 654 ezer forintot szerepeltetett ezen a soron. Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület vezetője szintén állampapírba fektetett tavaly óta. Augusztusi lejáratú Egyéves Magyar Állampapírt vett 15,2 millió forint értékben, mely 9 százalék kamatot fog neki fizetni.

a XVIII. kerület vezetője szintén állampapírba fektetett tavaly óta. Augusztusi lejáratú Egyéves Magyar Állampapírt vett 15,2 millió forint értékben, mely 9 százalék kamatot fog neki fizetni. Gajda Péter , Kispest polgármestere is birtokol 2 millió forintnyi PMÁP-ot. Vagyonában nem történt jelentős változás.

, Kispest polgármestere is birtokol 2 millió forintnyi PMÁP-ot. Vagyonában nem történt jelentős változás. Tóth József, a XIII. kerület első embere viszont megszabadult az állampapírtól. Tavaly ilyenkor még hétféle értékpapírban 39,5 millió forintot tartott, de most négyféle befektetésben csupán 34 millió forintnyi értékpapírja van, megvált a valamivel több mint 5 millió forintnyi PMÁP-jától is.

Több polgármester vagyonnyilatkozatában ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmet is feltüntet. Hogy mely ingatlanját adja az adott kerületvezető, arról a vagyonnyilatkozatokban nincs információ.

V. Naszályi Márta, az I. kerület vezetője megemelte kiadott lakásának bérleti díját. Havi 121 ezer forint helyett már 170 ezret kér el bérlőjétől minden hónapban, ami 40 százalékos emelkedés.

az I. kerület vezetője megemelte kiadott lakásának bérleti díját. Havi 121 ezer forint helyett már 170 ezret kér el bérlőjétől minden hónapban, ami 40 százalékos emelkedés. Őrsi Gergely is ad ki lakást. Azonban az eddigi havi 150 ezer forintos bérleti díjon nem emelt.

is ad ki lakást. Azonban az eddigi havi 150 ezer forintos bérleti díjon nem emelt. Kiss László, Óbuda polgármestere a korábbi 150 ezer forint helyett már 160 ezret kér el a lakótól havonta. Emellett egy 8 hektáros szántót is bérbead, amiért eseti jelleggel 108 ezer forintot kap. A földrészletet most örökölte meg, ebben azonban közös tulajdon miatt elég kicsi tulajdonrésze van.

Óbuda polgármestere a korábbi 150 ezer forint helyett már 160 ezret kér el a lakótól havonta. Emellett egy 8 hektáros szántót is bérbead, amiért eseti jelleggel 108 ezer forintot kap. A földrészletet most örökölte meg, ebben azonban közös tulajdon miatt elég kicsi tulajdonrésze van. Kovács Péter , a XVI. kerület polgármestere örökölt, mégpedig két olyan ingatlant, melyben korábban is volt tulajdonrésze. Ennek révén a XVI. kerületben egy lakótelepi lakásnak és egy kulcsi zártkertnek lett tulajdonosa. A lakás kiadásából származik az a havi 200 ezer forint, amit az idén már ingatlan-bérbeadás jövedelme címen tüntetett fel vagyonnyilatkozatában.

, a XVI. kerület polgármestere örökölt, mégpedig két olyan ingatlant, melyben korábban is volt tulajdonrésze. Ennek révén a XVI. kerületben egy lakótelepi lakásnak és egy kulcsi zártkertnek lett tulajdonosa. A lakás kiadásából származik az a havi 200 ezer forint, amit az idén már ingatlan-bérbeadás jövedelme címen tüntetett fel vagyonnyilatkozatában. Gajda Péter , kispesti polgármester szedi be a tavalyival azonos összegű, havi 260 ezer forintos bérletidíj-bevételt szerepeltetett vagyonnyilatkozatában.

, kispesti polgármester szedi be a tavalyival azonos összegű, havi 260 ezer forintos bérletidíj-bevételt szerepeltetett vagyonnyilatkozatában. Karsay Ferenc, a dél-budai városrész első embere havi 75 ezer forintot kér bérlőjétől.

Számos polgármester vagyonnyilatkozatában jelentős mennyiségű készpénzvagyont is bevall.

Kiss László (III. kerület): 800 ezer forint,

(III. kerület): 800 ezer forint, Soproni Tamás (VI. kerület): 500 ezer forint,

(VI. kerület): 500 ezer forint, László Imre (XI. kerület): 14 millió forint,

(XI. kerület): 14 millió forint, Pokorni Zoltán (XII. kerület): 3,2 millió forint,

(XII. kerület): 3,2 millió forint, Horváth Csaba (XIV kerület): 2,45 millió forint,

(XIV kerület): 2,45 millió forint, Kovács Péter (XVI. kerület): 2 millió forint,

(XVI. kerület): 2 millió forint, Horváth Tamás (XVII. kerület): 1,25 millió forint,

(XVII. kerület): 1,25 millió forint, Szabados Ákos (XX. kerület): 650 ezer forint,

(XX. kerület): 650 ezer forint, Karsay Ferenc (XXII. kerület): 16 millió forint,

(XXII. kerület): 16 millió forint, Bese Ferenc (XXIII. kerület): 1,4 millió forint.

Vagyis a huszonhárom kerületi polgármester „párnacihájában” összesen legalább 42 millió forint pihen.

A gépjárműparkban is történtek változások.

Őrsi Gergely beszerzett egy 1991-es évjáratú Suzuki Samurai LXE típusú terepjárót. A Használtautón ehhez közeli évjáratot nagyjából 600 ezer forintért kínálnak.

beszerzett egy 1991-es évjáratú Suzuki Samurai LXE típusú terepjárót. A Használtautón ehhez közeli évjáratot nagyjából 600 ezer forintért kínálnak. Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester tavaly eladta 2017-ben vásárolt Skoda Kodiaq típusú autóját. Járművéről még az évjáratát sem tudni, de a Használtautón egy ilyen évjáratú kocsi ára 6,5 millió forintnál kezdődik, a felső határ pedig 10 millió.

erzsébetvárosi polgármester tavaly eladta 2017-ben vásárolt Skoda Kodiaq típusú autóját. Járművéről még az évjáratát sem tudni, de a Használtautón egy ilyen évjáratú kocsi ára 6,5 millió forintnál kezdődik, a felső határ pedig 10 millió. Szabados Ákos pesterzsébeti polgármester Volkswagen-rajongóként egy régebbi és egy újabb bogárhátút is birtokolt, emellett volt egy VW Sciroccója és egy Chryslere is. A pesterzsébeti polgármester friss vagyonnyilatkozatában azonban utóbbi kettő már nem szerepel.

pesterzsébeti polgármester Volkswagen-rajongóként egy régebbi és egy újabb bogárhátút is birtokolt, emellett volt egy VW Sciroccója és egy Chryslere is. A pesterzsébeti polgármester friss vagyonnyilatkozatában azonban utóbbi kettő már nem szerepel. Szentgyörgyvölgyi Péter belvárosi kerületvezetőnek továbbra is megvan mind az öt lova, melyek a vagyonnyilatkozat tanúsága szerint egyáltalán nem meglepő módon egy-egy évet öregedtek.

belvárosi kerületvezetőnek továbbra is megvan mind az öt lova, melyek a vagyonnyilatkozat tanúsága szerint egyáltalán nem meglepő módon egy-egy évet öregedtek. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester a tavalyi évben meglévő pesterzsébeti ingatlana mellé vásárolt egy 12,69 négyzetméteres „külszíni gépkocsibeállót” is, ennek felerészben tulajdonosa a polgármester asszony. Autója viszont saját tulajdonában továbbra sincs Ferencváros polgármesterének.

ferencvárosi polgármester a tavalyi évben meglévő pesterzsébeti ingatlana mellé vásárolt egy 12,69 négyzetméteres „külszíni gépkocsibeállót” is, ennek felerészben tulajdonosa a polgármester asszony. Autója viszont saját tulajdonában továbbra sincs Ferencváros polgármesterének. Horváth Csaba zuglói polgármester édesapja elhunyta révén saját kerületében egy ikerházra, Kőbányán egy társasházi lakásra, Siófokon három lakásra, Balatonkenesén pedig szántóra, szőlőre, rétre és rajta levő gazdasági épületre, valamint 15 millió forintra tett szert.

Egy esetben olyan jelentős mértékű a vagyongyarapodás, melynek forrása a vagyonnyilatkozatból nem derült ki.

László Imre egy éve még 35 millió forintnyi CIB Alapokat és 7 millió forintnyi készpénzt szerepeltetett vagyonnyilatkozatában, ám a mostani dokumentum tanúsága szerint tulajdonában már 64 milliónyi Erste Alapok és 14 millió forintnyi készpénz van. Mivel az újbudai polgármester sem ingatlanjától, sem autójától nem vált meg, így kérdés, hogyan sikerült havi bruttó 1,5 millió forintos polgármesteri fizetéséből és 350 ezer forintos nyugdíjából ekkora gazdagodást elérni. A polgármester a lapot arról tájékoztatta, lakásának eladása folyamatban van, amiből 14 millió forint foglaló folyt be. Emellett kapott 3,3 millió forint jutalmat, életbiztosításának felmondásából pedig csaknem 2 millió forint folyt be. A kerület vezetője azt is hozzátette, havonta 820 ezer és 1,2 millió forint között tudott megtakarítani.

Két polgármester esetében van olyan vagyonelem, mely furcsának tűnnek.

Szentgyörgyvölgyi Péter lovai mellett Kiss László könyv- és érmegyűjteménye mellett idén már zsebóragyűjteményt is.

A főpolgármester, Karácsony Gergely vagyonában saját bevallása szerint nagy változás nem történt.

bankszámláján a tavalyi 1 millió forint után most 2,5 millió forint található, eközben tavaly még 30,2 millió forintra rúgó banki kölcsöne már csak 28,5 milliót tesz ki.

továbbra is megvan egy közelebbről meg nem nevezett magánszeméllyel szemben fennálló 9 milliós tartozása.

A városvezető havi 20 ezer forintot tehet félre még a régi típusú lakástakarékpénztárban, erre utal, hogy az itt halmozódó megtakarítása – a 72 ezer forintos állami támogatással együtt – körülbelül 310 ezer forinttal, 2,7 millió forintra nőtt.